Servidores públicos da Bahia têm novos descontos para compra de BYD

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Uma nova tabela BYD traz mais benefícios para o funcionalismo público da Bahia. Nas compras até o dia 30 de setembro, os servidores terão descontos especiais em todos os modelos da fabricante, com destaque para o Yuan Pro, Yuan Plus e o King GL.

A oferta abrange ainda carregadores portáteis; revisão grátis por 5 anos ou 100.000 km rodados, dentre outros benefícios, a depender do veículo.

Os carros podem ser adquiridos nas lojas que estão participando da parceria; a Via 1, situada na Av. Tancredo Neves, 1801, Caminho das Árvores, em Salvador; a Mandarim Indiana, localizada na Av. Antônio Carlos Magalhães, 3847, Brotas, também na capital baiana e nas concessionárias BYD Parvi, localizadas na Avenida Luís Viana Filho, 6180, e na Avenida Barros Reis, 652, no bairro do Retiro, ambas em Salvador e na BYD Parvi de Feira de Santana, na Avenida Presidente Dutra, 849, Centro.

Além do funcionalismo público, a ação promocional também é válida para integrantes do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, além de beneficiários titulares da Assistência à Saúde do Servidor - Planserv. A aquisição é limitada à compra de um veículo por pessoa, a cada período de 12 meses. As regras completas da promoção estão no Termo de Concordância às Condições Comerciais, disponíveis na área restrita do site RH Bahia.

Além do desconto, os servidores terão uma condição de pagamento facilitada, com entrada a partir de 10% do valor do veículo, assim como isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os carros elétricos. As regras completas da promoção estão no Termo de Concordância às Condições Comerciais, disponíveis na área restrita do site RH Bahia.

Para conferir os respectivos preços e os abatimentos dos modelos da BYD, os interessados devem acessar o sistema RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br), usando seu login e senha. Na sequência devem clicar no ícone do Clube de Desconto e encontrar a promoção da BYD. Lá vão encontrar a tabela de descontos e o Termo de Concordância às Condições Comerciais. Os interessados em comprar um veículo devem imprimir o documento, preencher e levar até uma concessionária da montadora. O estoque de veículos para essa promoção é limitado.

Essas e outras ofertas estão disponíveis para consulta no site RH Bahia, na editoria “Servidores”, aba Clube de Desconto. Taxas, informações sobre inclusão de dependentes e valores adicionais podem ser consultados na página do Clube de Desconto através desse link [clique aqui]

Clube de Desconto

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para mais de 270 mil beneficiários, em parceria com empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o RH Bahia (https://rhbahia.ba.gov.br/).