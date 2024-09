De Kombi a Camaro: os carros dos candidatos à prefeitura de Salvador

Camaro similar ao de Ana Paula Matos - Foto: The Garage / Divulgação

As pesquisas eleitorais indicam uma disputa pouco emocionante para a prefeitura de Salvador, com Bruno Reis (União Brasil) amplamente favorito para a reeleição. No campo automobilístico, no entanto, o atual prefeito não se destaca frente aos concorrentes. Mais que isso, nem consta no ranking de carros mais valiosos.

O motivo é que Bruno declarou não possuir nenhum carro para a Justiça Eleitoral. O que até faz sentido, visto que ele possui carros oficiais a sua disposição para transitar por Salvador.

Benefício que foi compartilhado com o principal concorrente, Geraldo Júnior (MDB), vice-governador da Bahia até o início do ano. Mesmo assim, o emedebista possui três carros em seu nome: uma Kombi 1975 avaliada em R$ 30 mil; um Buggy 2006 que custa R$ 5 mil; e um veículo cujo modelo não foi revelado, ano 2007, que custa R$ 34 mil. Para completar, 'Geraldinho' tem uma lancha de R$ 70 mil.

Terceiro colocado nas pesquisas eleitorais, Kléber Rosa (Psol) possui o mais valioso de todos os veículos: um Fiat Argo novinho, ano 2024, de R$ 90 mil. Giovani Damico (PCB) também possui um carro deste modelo, mas ano 2021, avaliado em R$ 70 mil.

Eslane Paixão (UP); Silvano Alves (PCO); e Vitor Marinho (Pstu) não declararam nenhum carro.

Vice de Camaro

Entre os candidatos à vice, destaca-se a atual ocupante do cargo, Ana Paula Matos (PDT). A pedetista declarou possuir um Camaro 2SS ano 2010, versão 2011. Para adquirir o esportivo, a política deu como entrada um outro modelo da Chevrolet, a S10.

Apenas outra postulante à vice-prefeita da capital baiana declarou possuir um carro: Cheyenne Ayalla (PCB), que tem um Jac J2 ano 2013, avaliado em R$ 12 mil.

Dona Mira (Psol); Edson Santana (Pstu); Fabya Reis (PT); Giovana Ferreira (UP); e Roque Júnior (PCB) declararam não ter carro.