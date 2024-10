SUV elétrico: Chevrolet Equinox EV chega ao Brasil neste mês

Design do carro é futurista - Foto: GM / Divulgação

Chevrolet ampliará sua gama de carros elétricos no Brasil. O próximo modelo é o Equinox EV, cujas vendas inicias em outubro.

O SUV chega em versão única com dois motores, sendo o principal na dianteira e um extra auxiliar nas rodas traseiras, onde juntos geram (292 cv), tração integral eAWD, autonomia de 443 km pelo padrão do Inmetro e uma nova geração de baterias com recarregamento doméstico até duas vezes mais rápido que outros elétricos premium.

Interior do veículo | Foto: GM / Divulgação

Entre as tecnologias inovadoras estão o modo de condução One pedal com dois níveis e aleta de regeneração, frenagem autônoma também para manobras de marcha a ré, opção de climatização automática da cabine e central multimídia com tela de 17,7 polegadas, Wi-Fi, OnStar e sistema Google built in com navegação específica para carros elétricos.

O novo Chevrolet Equinox EV vai conviver com o Equinox a combustão, que também ganhará uma nova geração em breve. Prevista para novembro ou dezembro, a nova geração do Equinox a combustão terá visual mais robusto e deve manter o atual motor 1.5 turbo a gasolina. Ambos os modelos virão importados do México ao Brasil.

O preço do veículo ainda não foi divulgado.