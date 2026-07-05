FICHA TÉCNICA
Toyota Mini Land Cruiser 2026: confira todos os detalhes
Com motor 2.7, tração 4x4 e design robusto, novo SUV foi pensado para cidade e para o campo
Com um design que honra o legado off-road da montadora, o Toyota Mini Land Cruiser surge como a solução ideal para motoristas que buscam versatilidade sem abrir mão da eficiência.
Ficha técnica (baseada nas especificações globais)
O Land Cruiser FJ (nome oficial) foi desenhado para equilibrar dimensões compactas com uma performance off-road real.
- Motorização: 2.7 litros a gasolina (4 cilindros, motor 2TR-FE), com foco em confiabilidade mecânica.
- Potência: 167 cv (aproximadamente 122 kW).
- Torque: 245 Nm a 4.000 rpm.
- Transmissão: automática de 6 velocidades (Super ECT).
- Tração: integral (4x4) com sistema part-time.
Dimensões
- Comprimento: 4.575 mm (350 mm mais curto que a Série 250).
- Largura: 1.855 mm.
- Entre-eixos: 2.580 mm.
- Raio de giro: 5,5 metros (alta manobrabilidade).
- Capacidade off-road: vão livre do solo de 215 mm e ângulo de ataque de 31º.
- Interior: painel digital de 7 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas (nas versões topo de linha). Espaço de carga versátil com assentos rebatíveis (6:4).
Versões e posicionamento
O modelo é posicionado como a porta de entrada da linha, sendo significativamente menor e mais acessível que os Land Cruisers tradicionais.
- Versão de entrada (GX): focada em durabilidade, com acabamento em tecido resistente, ideal para uso severo ou frotas.
- Versão superior (VX): adiciona acabamento em couro, sistemas de assistência à condução mais avançados (Toyota Safety Sense 3.0) e maior refinamento tecnológico no habitáculo.
Estimativa de preço
Embora o preço varie de acordo com o mercado (como impostos de importação e taxas locais), as estimativas iniciais no mercado internacional situam o modelo abaixo dos SUVs de médio porte.
No Japão, o preço estimado gira em torno de 4,5 milhões de ienes (aproximadamente R$ 144 mi), variando conforme pacotes de opcionais.