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FICHA TÉCNICA

Toyota Mini Land Cruiser 2026: confira todos os detalhes

Com motor 2.7, tração 4x4 e design robusto, novo SUV foi pensado para cidade e para o campo

Jair Mendonça Jr
Por
Toyota Mini Land Cruiser
Toyota Mini Land Cruiser - Foto: Divulgação Toyota

Com um design que honra o legado off-road da montadora, o Toyota Mini Land Cruiser surge como a solução ideal para motoristas que buscam versatilidade sem abrir mão da eficiência.

Ficha técnica (baseada nas especificações globais)

Land Cruiser
Land Cruiser - Foto: Divulgação Toyota

O Land Cruiser FJ (nome oficial) foi desenhado para equilibrar dimensões compactas com uma performance off-road real.

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  • Motorização: 2.7 litros a gasolina (4 cilindros, motor 2TR-FE), com foco em confiabilidade mecânica.
  • Potência: 167 cv (aproximadamente 122 kW).
  • Torque: 245 Nm a 4.000 rpm.
  • Transmissão: automática de 6 velocidades (Super ECT).
  • Tração: integral (4x4) com sistema part-time.

Dimensões

  • Comprimento: 4.575 mm (350 mm mais curto que a Série 250).
  • Largura: 1.855 mm.
  • Entre-eixos: 2.580 mm.
  • Raio de giro: 5,5 metros (alta manobrabilidade).
  • Capacidade off-road: vão livre do solo de 215 mm e ângulo de ataque de 31º.
  • Interior: painel digital de 7 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas (nas versões topo de linha). Espaço de carga versátil com assentos rebatíveis (6:4).

Versões e posicionamento

Painel Land Cruiser
Painel Land Cruiser - Foto: Divulgação Toyota

O modelo é posicionado como a porta de entrada da linha, sendo significativamente menor e mais acessível que os Land Cruisers tradicionais.

  • Versão de entrada (GX): focada em durabilidade, com acabamento em tecido resistente, ideal para uso severo ou frotas.
  • Versão superior (VX): adiciona acabamento em couro, sistemas de assistência à condução mais avançados (Toyota Safety Sense 3.0) e maior refinamento tecnológico no habitáculo.

Estimativa de preço

Embora o preço varie de acordo com o mercado (como impostos de importação e taxas locais), as estimativas iniciais no mercado internacional situam o modelo abaixo dos SUVs de médio porte.

No Japão, o preço estimado gira em torno de 4,5 milhões de ienes (aproximadamente R$ 144 mi), variando conforme pacotes de opcionais.

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Toyota

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