Toyota Mini Land Cruiser 2026: confira todos os detalhes

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Com um design que honra o legado off-road da montadora, o Toyota Mini Land Cruiser surge como a solução ideal para motoristas que buscam versatilidade sem abrir mão da eficiência.

Ficha técnica (baseada nas especificações globais)

Land Cruiser - Foto: Divulgação Toyota

O Land Cruiser FJ (nome oficial) foi desenhado para equilibrar dimensões compactas com uma performance off-road real.

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Motorização : 2.7 litros a gasolina (4 cilindros, motor 2TR-FE), com foco em confiabilidade mecânica.

: 2.7 litros a gasolina (4 cilindros, motor 2TR-FE), com foco em confiabilidade mecânica. Potência : 167 cv (aproximadamente 122 kW).

: 167 cv (aproximadamente 122 kW). Torque : 245 Nm a 4.000 rpm.

: 245 Nm a 4.000 rpm. Transmissão : automática de 6 velocidades (Super ECT).

: automática de 6 velocidades (Super ECT). Tração : integral (4x4) com sistema part-time.

Dimensões

Comprimento : 4.575 mm (350 mm mais curto que a Série 250).

: 4.575 mm (350 mm mais curto que a Série 250). Largura : 1.855 mm.

: 1.855 mm. Entre-eixos : 2.580 mm.

: 2.580 mm. Raio de giro : 5,5 metros (alta manobrabilidade).

: 5,5 metros (alta manobrabilidade). Capacidade off-road : vão livre do solo de 215 mm e ângulo de ataque de 31º.

: vão livre do solo de 215 mm e ângulo de ataque de 31º. Interior : painel digital de 7 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas (nas versões topo de linha). Espaço de carga versátil com assentos rebatíveis (6:4).

Versões e posicionamento

Painel Land Cruiser - Foto: Divulgação Toyota

O modelo é posicionado como a porta de entrada da linha, sendo significativamente menor e mais acessível que os Land Cruisers tradicionais.

Versão de entrada (GX) : focada em durabilidade, com acabamento em tecido resistente, ideal para uso severo ou frotas.

: focada em durabilidade, com acabamento em tecido resistente, ideal para uso severo ou frotas. Versão superior (VX) : adiciona acabamento em couro, sistemas de assistência à condução mais avançados (Toyota Safety Sense 3.0) e maior refinamento tecnológico no habitáculo.

Estimativa de preço

Embora o preço varie de acordo com o mercado (como impostos de importação e taxas locais), as estimativas iniciais no mercado internacional situam o modelo abaixo dos SUVs de médio porte.

No Japão, o preço estimado gira em torno de 4,5 milhões de ienes (aproximadamente R$ 144 mi), variando conforme pacotes de opcionais.