Veja a lista dos 7 carros mais seguros do Brasil, segundo o Latin NCAP

Mitsubishi L200 Triton - Foto: Divulgação

As avaliações do Latin NCAP dão de 0 a 5 estrelas para os veículos no quesito segurança. Dentre os modelos à venda no Brasil, sete possuem avaliação máxima, segundo o instituto,

Os testes utilizam carros reais, que se chocam contra barreiras dos mais diversos tipos para avaliar a resistência e a eficiência dos materiais utilizados pelas montadoras em seus projetos. São os chamados "crash-tests".

Os mais bem avaliados não são apenas veículos de luxo, ainda que há uma tendência de veículos mais caros e com mais equipamentos, como airbags.

Mitsubishi L200 Triton

Airbags: 7;

Proteção para adultos: 90%;

Proteção para crianças: 91%;

Proteção para impacto com pedestres: 87%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 92% dos impactos.

A picape Mitsubishi L200 Triton demonstrou grande proteção para todos os ocupantes. No caso dos adultos, as estruturas foram suficientes para proteger quase todo corpo do passageiro da frente, com ferimentos leves na região da canela em impactos frontais.

Pequenos ferimentos também foram notados nas pernas e no tórax do motorista. Nas batidas laterais, a proteção foi ainda maior. O único ponto fraco observado envolve o pescoço, no efeito de rebote em impactos traseiros.

Para crianças, apenas a desaceleração torácica foi maior que o esperado e gerou alguma preocupação.

| Foto: Divulgação

Volkswagen T-Cross, teste feito em 2024

Airbags: 6;

Proteção para adultos: 92%;

Proteção para crianças: 90%;

Proteção para impacto com pedestres: 66%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 85% dos impactos.

No caso do SUV da Volkswagen, o grande destaque foi a proteção dos ocupantes da frente em impactos frontais, com apenas pequenos riscos de ferimentos superficiais na canela do passageiro e no tórax do motorista.

No entanto, a proteção do pescoço durante o rebote de uma batida traseira gerou preocupações, assim como nos impactos laterais, onde a proteção do peito do motorista ficou aquém do esperado.

Quanto aos ocupantes infantis, a única observação relevante foi em relação à desaceleração do tórax, que foi maior do que o previsto no teste.

| Foto: Divulgação

Chevrolet Tracker, teste feito em 2022

Airbags: 6;

Proteção para adultos: 91%;

Proteção para crianças: 92%;

Proteção para impacto com pedestres: 54%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 83% dos impactos.

O Chevrolet Tracker proporcionou excelente proteção para o passageiro da frente, com ferimentos leves nas canelas. Para o motorista, a atenção ficou voltada para o tórax e as pernas.

Nos impactos laterais, o teste revelou uma preocupação com a proteção do peito do motorista, mas o veículo se destacou pela proteção do pescoço em batidas traseiras, conseguindo minimizar o efeito rebote na cabeça.

Para os ocupantes infantis, o Latin NCAP não registrou preocupações em relação à segurança durante todos os testes de impacto.

| Foto: Divulgação

Volkswagen Virtus

Airbags: 6;

Proteção para adultos: 92%;

Proteção para crianças: 92%;

Proteção para impacto com pedestres: 53%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 85% dos impactos.

O teste do Volkswagen Virtus revelou uma boa proteção para o passageiro da frente em impactos frontais, com apenas pequenas observações sobre as canelas. Para o motorista, os riscos foram leves, afetando principalmente o tórax e as pernas.

Em colisões laterais com um poste, o Latin NCAP expressou preocupação com a proteção do tórax do motorista. No entanto, o sedã da Volkswagen se destacou pela eficiência na proteção do pescoço durante o efeito rebote.

No que diz respeito à segurança das crianças, os testes não apontaram nenhuma falha ou preocupação.

| Foto: Divulgação

Volkswagen Nivus, teste em 2022

Airbags: 6;

Proteção para adultos: 92%;

Proteção para crianças: 92%;

Proteção para impacto com pedestres: 49%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 85% dos impactos.

O teste com o Nivus apresentou resultados bastante semelhantes aos do sedã Virtus, ambos da Volkswagen. A proteção nos impactos foi quase idêntica, com a principal diferença na segurança superior aos pés do motorista durante batidas frontais.

Nos impactos laterais, o Nivus ofereceu excelente proteção para o tórax em colisões com barreira deformável, mas registrou ferimentos leves no teste com o que simula um poste. Nesse aspecto, o Nivus superou o desempenho do Virtus.

Assim como no sedã, o SUV compacto da Volkswagen não apresentou problemas em relação à proteção das crianças nos testes de segurança.

| Foto: Divulgação

Volkswagen Taos, teste em 2021

Airbags: 6;

Proteção para adultos: 90%;

Proteção para crianças: 90%;

Proteção para impacto com pedestres: 61%;

Sistemas de auxílio à segurança reduziram: 85% dos impactos.

O último modelo da Volkswagen nesta lista é o maior deles: o Taos. Embora ofereça bom espaço para bagagens e passageiros, sua segurança ficou abaixo das boas classificações dos outros veículos da marca.

Nos testes de colisão frontal, a proteção para o tórax do motorista foi considerada insuficiente pelo Latin NCAP, enquanto o passageiro ao lado teve uma proteção um pouco mais eficaz, apresentando menos danos.

Nos impactos laterais, o desempenho foi satisfatório, mas no teste com simulação de colisão com poste, foram registrados ferimentos leves no peito do motorista.

Por outro lado, o Taos se destacou na proteção das crianças, sem que houvesse qualquer preocupação nos testes de segurança infantil.

| Foto: Divulgação

Chevrolet Onix e Onix Plus, teste em 2019

O Onix foi avaliado nas versões hatch e Plus (sedã), com os resultados seguindo os critérios adotados pelo Latin NCAP desde 2020. A avaliação leva em conta apenas a proteção para adultos e crianças, sem atribuir notas para outros aspectos.

Ambos os modelos possuem seis airbags e conquistaram a nota máxima de cinco estrelas. No entanto, a proteção nas colisões frontais gerou preocupação, especialmente nas pernas do motorista e do passageiro.

Em testes com a simulação de colisões com poste, a proteção foi considerada insuficiente para ambos os modelos. Por outro lado, o Latin NCAP elogiou a segurança oferecida às crianças em ambos os carros.