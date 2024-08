Vendas globais da Fiat aumentam 2,2% no primeiro semestre

Strada lidera vendas no Brasil - Foto: Divulgação

No ano do seu 125º aniversário, a Fiat registrou aumento de 2,2% nas vendas de carros ao redor do mundo. Ao total, foram mais de 660 mil unidades emplacadas globalmente.

Para aumentar ainda mais as vendas, a Fiat planeja plançar, após o verão europeu, o Fiat Grande Panda - o novo modelo global que marca o retorno da Fiat ao mercado global predominante - e, em seguida, o Abarth 600e e o Fiat 500e Giorgio Armani.

A montadora também anunciou o lançamento do novo Fiat 500 Hybrid, que será produzido na fábrica de Mirafiori, em Turim. Além disso, a Fiat está avançando no desenvolvimento de outros modelos, como SUVs. Esses novos produtos estão em estágios avançados e estão programados para lançamento nos próximos anos.

Mundo

Na América do Norte, a marca alcançou um aumento de 24%, impulsionada pelas entregas iniciais do Fiat 500e. Além disso, a Fiat House, o primeiro edifício residencial da marca no mundo, foi inaugurado em junho em Fort Lee, Nova Jersey, a minutos de Manhattan, moldando o futuro da vida urbana com mais de 300 residências alugadas que enfatizam o uso eficiente do espaço e acabamentos premium.

A região do Oriente Médio e África (MEA) registrou um aumento de 7,6%, enquanto a Ásia-Pacífico cresceu 5% e a América do Sul subiu 2,3%. Além disso, é líder absoluta na Itália e na Turquia, com uma participação de mercado de 12,3%, e na Argélia, com fatia de 68,3% do mercado. Nessas regiões os modelos mais vendidos são o Fiat Panda na Itália, o Fiat Tipo na Turquia e o Fiat Doblò na Argélia.

América do Sul

A Fiat estabeleceu sua posição de liderança na América do Sul com 14% de participação de mercado e um aumento de 2,3% no acumulado do ano. Nesta região, a Fiat celebra os resultados principalmente no Brasil, onde mantém sua liderança há 42 meses consecutivos. Com uma participação de mercado de 20,4%, a marca vendeu 220.753 unidades no país.

No mercado brasileiro, a Fiat confirmou sua liderança em três segmentos chave. A marca lidera na categoria hatch com 71.888 unidades vendidas e uma participação de 23,4% no segmento; em picapes com 80.839 unidades e 39,0% da fatia do segmento, e em vans com 11.342 unidades e 38,6% do segment share.

Além disso, os modelos da Fiat estão fortemente presentes no top 10 de veículos mais vendidos no Brasil. A Fiat Strada ocupa o 2º lugar com 56.601 unidades vendidas, capturando 5,2% de participação de mercado. O Fiat Argo está em 5º lugar com 39.626 unidades e 3,7% de share, enquanto o Fiat Mobi está em 6º lugar com 32.240 unidades e 3,0% de participação de mercado.