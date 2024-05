Volkswagen lança T-Cross 2025 e não muda os preços | A TARDE

A Volkswagen lançou na semana passada o T-Cross 2025, que chega reestilizado em junho nas concessionárias de todo o Brasil, nas três versões já conhecidas e com os mesmos preços da linha 2024: 200 TSI (R$ 142.990); Comfortline (R$ 160.990) e Highline (R$ 175.990). Lançado em 2019, o SUV produzido em São José dos Pinhais (PR) teve leves mudanças, acompanhando o visual do modelo vendido na Europa.

No ano passado, o T-Cross foi líder da categoria com 72.440 vendas. Com 19.082 unidades vendidas em abril deste ano, o SUV está na liderança da categoria e conquistou a sexta posição no ranking dos mais vendidos da Fenabrave, seguido pelo Hyundai Creta (18.935) e Chevrolet Tracker (18.335).

Nada mudou na motorização do T-Cross 2025: 1.0 TSI de 20,4 kgfm, até 128 cv nas duas primeiras versões, e o 1.4 TSI de 25,5 kgfm e até R$ 150 cv na versão topo de gama. O câmbio é automático de seis marchas e não há opção de câmbio manual — aposentado desde setembro de 2021.

Mudanças discretas

As alterações no design são discretas, o SUV tem nova iluminação externa e teve melhorias no acabamento interno. Na dianteira, a identidade visual foi renovada com novos para-choques. Na lateral, as rodas têm desenho inédito, e na parte traseira, o para-choque tem visual mais robusto. As lanternas agora são interligadas por uma barra de LEDs.

Na parte interna do veículo, houve aplicação de novos acabamentos e superfícies, e os painéis ganharam mais detalhes, com revestimentos “soft-touch” e costura pespontada. Na ilha central da porta, região conectada à porção inferior do painel, houve aplicação de tecido. Os detalhes pespontados valorizam a escultura da peça - estes elementos estão nas versões Comfortline e Highline.

Os bancos foram reformulados e passam a ter figurinos inéditos, sempre com a inscrição “T Cross” na parte superior. O quadro de instrumentos é digital em todas as versões e o acabamento foi melhorado, também em todas as configurações, com materiais emborrachados nas superfícies do painel.

Por dentro, o novo T-Cross exibe nova disposição da tela da central multimídia, que parece "flutuar" no console central. Há ainda apliques em vinil no painel e novos revestimentos de tecido nas portas. O porta-malas tem capacidade de 373 litros/420 litros, conforme medição VDA.

Recheado

Nas três versões, o T-Cross 2025 tem pacote recheado de tecnologia que garante segurança e entretenimento. O sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança dianteiro e traseiro. A 200 TSI tem central multimídia com nova tela de 10,1 polegadas, quadro de instrumentos digital de 8 polegadas, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, controlador de velocidade adaptativo, airbags laterais e de cortina, direção e vidros elétricos, ar-condicionado, rodas de liga leve aro 16 e faróis e lanternas de LED. Há ainda o pacote Interactive (R$ 2 mil) como opcional, com rodas de 17", câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e retrovisores rebatíveis com tilt-down.

Já a Comfortline oferece os itens da 200 TSI e mais seletor de modos de condução, sensor de estacionamento dianteiro, ar-condicionado digital, câmera de ré, carregamento de celular por indução, retrovisores rebatíveis e rodas de 17 polegadas. Como opcionais o modelo oferece o pacote Sky View II (R$ 7.360) com retrovisor eletrocrômico, teto solar panorâmico e sensor de chuva. O Design View (R$ 2.990) inclui bancos com revestimento parcial de couro.

Na versão Highline o motor é 1.4 e, além dos itens da Comfortline, há ainda bancos com revestimento parcial de couro, sensor de chuva, retrovisor interno antiofuscante, estacionamento automático e rack de teto prata. Entre os opcionais estão o pacote ADAS (R$ 3.490), com alertas de ponto cego e de saída de faixa com correção no volante e pneus autosselante, ou pacote Bi-color (R$ 2.600), com rodas de 17 polegadas diamantadas e escurecidas, logotipos, teto e retrovisores pintados de preto e pneus autosselantes e o pacote Sky View.

