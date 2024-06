Agricultura familiar em destaque | A TARDE

Todos os anos, a área reservada para a agricultura familiar atrai cada vez mais a atenção do público visitante do Bahia Farm Show - e não será diferente nesta edição. Um dos principais patrocinadores do evento este ano é Luís Eduardo Magalhães, um dos polos econômicos da Bahia, que terá um estande de cerca de 1.800 metros quadrados dedicado aos projetos desenvolvidos pela agricultura familiar.

O prefeito Júnior Marabá falou sobre a importância da feira para a visibilidade do município. “É o momento em que nós vendemos Luís Eduardo Magalhães para o Brasil e o mundo no que há de melhor e mais tecnológico no setor do agronegócio”, disse. Ele também destacou os programas municipais voltados à agricultura familiar local, que serão apresentados durante a feira.

Marabá ressaltou que, no estande, será oferecida uma série de serviços dos programas da Secretaria Municipal de Agricultura, como a distribuição e visualização do funcionamento do Kit Irrigação, que já beneficiou 120 famílias de agricultores.

Neste espaço especial, haverá uma exposição dos produtos artesanais, inclusive com as hortaliças frescas e orgânicas cultivadas pelas 45 famílias que recebem suporte técnico e monitoramento da secretaria, dentro do Programa Horta Municipal.

O espaço servirá também como ponto de encontro para as famílias dos produtores rurais que quiserem passar o dia na feira. Animais como ovelhas, cavalos e porcos estarão disponíveis para a interação com as crianças – uma forma de aproximar o ambiente rural das escolas, que levam as turmas para visitar o evento.

Além disso, o público poderá conhecer ações que impulsionam o crescimento da agricultura de pequena escala no município. Um exemplo é o Programa Terra Gentil, que fomenta a diversificação das atividades agrícolas, como a piscicultura e as hortas comunitárias, por meio da assistência técnica especializada, e apoio à agroindústria de pequeno e médio portes, com a produção de embutidos de abate animal, queijos e outros lácteos.

Alimentos produzidos por cinco agroindústrias locais e certificados pelo Selo de Inspeção Municipal (SIM) também estarão à venda, como frango, ovos, mel, embutidos frios e polpa de frutas. O SIM é um importante mecanismo para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos oferecidos à população da cidade, que possui 20 empresas cadastradas no serviço.

No estande, famílias previamente cadastradas receberão adubo orgânico para suas lavouras, por meio de parceria com a empresa CAPTAR. Até o momento, já foram distribuídas sete mil toneladas de adubo, para mais de mil famílias do município.

Os produtores poderão fazer o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que dá acesso a diversas políticas públicas direcionadas ao setor, incluindo a participação em licitações da merenda escolar.

Diversidade

Na Bahia, os trabalhadores rurais familiares representam 80,9% do total de pessoas ocupadas na agricultura. A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), é responsável pela participação da agricultura familiar em uma das maiores feiras agrícolas do País.

Para o órgão, a iniciativa visa promover a diversidade, a sustentabilidade e a qualidade dos produtos da agricultura familiar, além de fortalecer a economia solidária e regional no estado, atraindo grande público interessado nos mais diversos produtos.

Restaurante vai oferecer pratos tradicionais da culinária do campo

O governo do estado também terá estande especial dedicado à agricultura familiar na Bahia Farm Show, com o tema ‘Sabor, Diversidade e Sustentabilidade’. Com área total de 750m², o espaço abrigará 33 boxes repletos de produtos típicos. Entre os destaques, os visitantes encontrarão chocolates, queijos, picolés e sorvetes do Cerrado, mel, além de doces, cocadas, carnes, embutidos e o artesanato desenvolvido pela economia solidária.

A novidade deste ano é o restaurante Empório da Agricultura Familiar, do Mercado do Rio Vermelho, que também marcará presença para divulgar a sua marca. Nele, os visitantes poderão degustar pratos tradicionais da culinária desenvolvida no campo, preparados com os produtos da agricultura familiar baiana.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, explicou que, nos últimos quatro anos, o governo do estado está levando empreendimentos da agricultura familiar a esta feira tradicional do agro baiano. “Os organizadores da Bahia Farm convidam o governo a levar a agricultura familiar para estar presente junto com o agronegócio, e isso é muito salutar. A cada ano, vamos aumentando as políticas públicas para fortalecer o segmento”, disse.

No espaço da CAR, haverá também uma loja da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), que vai comercializar todos os itens produzidos pelas cooperativas da agricultura familiar do estado da Bahia.

Patrocínio

