Crea-BA fiscaliza estrutura da Bahia Farm Show 2024

Fiscais do Crea-BA atestam a segurança das estruturas montadas na Bahia Farm Show - Foto: Divulgação

Maior feira internacional de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste brasileiro, realizada no município de Luís Eduardo Magalhães a Bahia Farm Show, em sua 18ª edição, conta com toda segurança nas suas estruturas e instalações.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) acompanhou rigorosamente a montagem das estruturas provisórias, instalações elétricas e aterramento, montagens eletromecânicas, movimentações de terra e terraplanagem, entre outras atividades.



O conselho também orientou sobre os documentos exigidos e os itens mínimos que devem ser codificados na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A feira, iniciada na terça, 11, abrange 222 mil m² de área, com 420 expositores e expectativa mais de 100 mil visitantes, movimentando um volume de negócios superior a 8 bilhões de reais.

Para a operação, foram designados dois veículos oficiais, dois técnicos de fiscalização e um supervisor. Esta fiscalização é realizada em parceria com os organizadores do evento, que forneceram a estrutura necessária e as informações sobre os montadores e expositores.