Feira terá crédito rural à disposição | A TARDE

A Bahia Farm Show contará com nove instituições financeiras: Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Banco do Nordeste (BNB), Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Original, além do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob).

A Desenbahia oferecerá condições exclusivas para ampliar a oferta de crédito ao agronegócio durante a Bahia Farm Show 2024. Em todas as modalidades de crédito, a agência oferecerá o seu diferencial com relação aos prazos alongados, de carência e de amortização, e com relação ao percentual de participação do crédito sobre o total do investimento financiado.

Aos clientes com bom histórico na instituição, o financiamento pode chegar até 100% para projetos de investimentos. Também haverá condições especiais de financiamento para projetos de irrigação, armazenagem, correção de solo, energia solar e aquisição isolada de máquinas e equipamentos. A expectativa é liberar cerca de R$ 100 milhões em financiamentos a partir do evento.

Para o presidente da Desenbahia, Paulo Costa, a Bahia Farm Show tem importância histórica na atuação comercial da agência, que esteve presente em todas as 17 edições anteriores, com a marca de ser uma das instituições financeiras líderes em captação de financiamentos. Ele informou que uma equipe composta por 14 pessoas da Desenbahia, incluindo os diretores, estará presente em todos os cinco dias do evento.

"A agência aposta nos bons frutos a serem colhidos na oferta de crédito direcionada para a feira. Somos parceiros dos produtores e queremos continuar fomentando o crescimento do agronegócio baiano”, reafirmou Costa.

Paulo Costa, presidente da Desenbahia | Foto: Divulgação

Banco do Nordeste



O Banco do Nordeste contará neste ano com uma agência para atendimento dentro da feira e apresentação dos principais produtos financiados. O apoio ao agronegócio se dá com linhas de crédito que beneficiam todos os itens produtivos do empreendimento, com destaque para o custeio agrícola, cuja modalidade rotativa permite ao produtor a renovação do seu crédito para a safra de forma rápida e segura.

O Cartão BNB Agro é um dos principais produtos promovidos pelo Banco para a compra de máquinas e equipamentos e de acordo com o banco lidera na preferência pelos investidores em termos de volumes de negócios, pela agilidade na concessão do crédito e na relação custo/benefício.

A Bahia Farm Show é o principal evento patrocinado pelo Banco do Nordeste em sua área de atuação. Atraídos pelas condições diferenciadas do agronegócio no cerrado baiano, a participação no evento envolve investidores de todo o país. "A região do Oeste da Bahia já é notadamente reconhecida pela profissionalização dos cultivos, disseminação de novas tecnologias e diversificação da matriz produtiva", afirmou o gerente da agência Banco do Nordeste em Luís Eduardo Magalhães, Ticiano Arrais.

Na quarta, dia 12, a partir das 10h, ocorrerá no auditório da Associação dos Irrigantes da Bahia (Aiba) a tradicional palestra BNB, no Complexo da Bahia Farm, com o tema “Banco do Nordeste: Avançando com Sustentabilidade”. Segundo Ticiano, será um momento de interação entre clientes, produtores e parceiros com a direção e os gestores da instituição e a apresentação das novidades para o setor.

Ele explica que, dentre as inovações apoiadas pelo BNB está o sistema smart grid para geração de energia, que se apresenta como uma excelente solução para a demanda por energia existente na região. Tratam-se de redes elétricas que podem integrar de forma inteligente e dinâmica as ações de todos os usuários conectados a elas - os que geram energia, os que a consomem ou os que fazem ambas as coisas.

O objetivo é fornecer eletricidade de forma eficiente, sustentável, econômica e segura. “O sistema possibilita o controle inteligente de duas ou mais fontes de energia de forma automática, gerando a melhor segurança energética e o menor custo para o produtor, podendo agrupar várias fontes de energia numa visão híbrida”, destaca Ticiano.

Santander

O Santander também estará presente na principal feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do país, em Luís Eduardo Magalhães. Entre as ofertas especiais a serem apresentadas pelo banco no evento está o consórcio, com desconto de 20% na taxa de administração para todo o período do contrato. Uma equipe especializada do Banco estará à disposição para simular operações estruturadas acima de R$ 500 mil e, com base no estudo, sugerir lances que ajudam na contemplação da carta de crédito, com 90% de assertividade num prazo adequado ao cliente.

“É fundamental participarmos desta feira, líder em vendas e realização de negócios no país, sempre com um olhar personalizado para cada realidade que o cliente nos apresenta. Somos o único banco a zerar a taxa flat no financiamento de máquinas, além de oferecer um portfólio completo de produtos voltados ao produtor rural”, afirma Carlos Aguiar, diretor de agronegócios do Santander. No ano passado, o banco atingiu a marca histórica de R$ 3 bilhões de crédito e financiamentos realizados na feira.

Carlso Aguiar, diretor do Santander | Foto: Divulgação

Entre os destaques nas linhas de financiamento está o Multiagro, com taxas pré ou pós-fixadas, direcionado ao produtor pessoa física ou jurídica para investimento, custeio ou modernização da produção, com condições variadas de pagamento, considerando fluxo de caixa, garantias, entre outros.



O Santander vai ofertar também seu portfólio de seguros, que contempla Vida Produtor Rural - Seguro Prestamista, que garante o pagamento do saldo devedor de empréstimo agrícola, Seguro Máquinas e Equipamentos, com 30% de desconto no pagamento à vista para apólices fechadas durante a feira. Serão oferecidas no evento também proteção para o dia a dia do produtor rural, como o Seguro Auto e Residencial, cobrindo as ofertas da concorrência. O estande do banco ficará no lote E-03.

Bradesco

O banco Bradesco, que se intitula como o principal banco privado do agronegócio brasileiro, irá oferecer condições especiais de crédito e financiamento para o setor agrícola na Bahia Farm Show. A estratégia é atender produtores rurais, correntistas e não correntistas, com especialistas dedicados ao agronegócio e uma prateleira completa de produtos, serviços e créditos pré-aprovados. Eles esperam superar o resultado do ano anterior.

O portfolio de soluções atendem desde a agricultura familiar até os grandes produtores, com taxas subsidiadas e de tesouraria banco (em moeda nacional e em dólar) através de linhas do Crédito Rural, BNDES Crédito Rural e CDC Agro equalizado além da CPR-F (Cédula de Produto Rural), dentre outras opções para apoiar os investimentos de toda a cadeia produtiva do agro.

Banco Original

Este banco digital oferece empréstimos para custeio agrícola apenas para os grandes produtores rurais com áreas cultivadas acima de 10 mil hectares e faturamento superior a R$ 12 milhões por ano. Segundo o representante do banco na região de Luís Eduardo Magalhães, Otávio Eça, taxas e condições são apresentadas apenas no estande no local com gerentes especializados no agronegócio.

Caixa Econômica

Um dos patrocinadores desta edição do evento, a CAIXA irá oferecer informações, serviços e produtos financeiros diferenciados para a cadeia do agronegócio em um estande instalado às margens da rodovia BA 020/242, no km 535, no complexo da Bahia Farm Show. O atendimento será realizado de 8h às 18h durante os cinco dias da feira por uma equipe especializada para relacionamento direto com os clientes do agronegócio.

Serão oferecidas as linhas de crédito de custeio pecuário e agrícola, investimento pecuário e agrícola, comercialização e industrialização, consórcio de veículos pesados, além de outros produtos e serviços do portfólio destinados aos produtores rurais de todos os portes. O crédito rural CAIXA financia despesas que vão desde o custeio de cada ciclo produtivo para melhorar a cultura do alimento até investimentos em bens e serviços, como a aquisição de máquinas e equipamentos.

Para o superintendente de Rede de Varejo da CAIXA na região Norte e Sul da Bahia, Rafael Miranda, o Bahia Farm Show promove o desenvolvimento do setor agrícola por meio da apresentação de inovações tecnológicas, capacitação de profissionais, geração de oportunidades de negócios e incentivo à sustentabilidade.

“É uma feira de grande importância que reúne produtores rurais, empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços, parceiros e comunidade. Além de fortalecer o agronegócio local e nacional, o evento estimula a economia regional e fomenta a integração entre diferentes segmentos do setor, consolidando o extremo Oeste da Bahia como um polo estratégico de desenvolvimento agrícola”, afirma.

Miranda explica que, por meio do Plano Safra 2023/2024, o crédito rural é ofertado a agricultores familiares, médios e grandes produtores, além de agroindústrias e cooperativas. Para a agricultura familiar, está disponível R$ 1,3 bilhão para auxiliar no desenvolvimento dessa modalidade de produção agrícola, proporcionando crédito mais barato e maior rentabilidade para a colheita.

Ele informou que o plano passou a incluir povos e comunidades tradicionais e indígenas como beneficiários do Pronaf e restabeleceu o Programa Mais Alimentos, para estimular a produção e a aquisição de máquinas e implementos agrícolas específicos para a agricultura familiar.

Segundo o superintendente, além de ampliar a visibilidade das marcas apresentadas e gerar mais oportunidades de negócio, o público da Bahia Farm Show terá acesso a informações, palestras, treinamentos e oficinas que debaterão agricultura sustentável, governança, transição energética, pesquisas com foco na soja, algodão e demais culturas. Na edição do ano passado, a exposição reuniu mais de 420 expositores e recebeu cerca de 100 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 8 bilhões em negócios.

Cooperativas oferecem vantagens

A Sicoob vai oferecer na Bahia Farm Show 2024 um portfolio de produtos financeiros para investir, custear e comercializar a produção, seja ela de pequeno ou grande porte, com condições atrativas bem abaixo do mercado para o cooperado que for visitar o estande.

Dentre elas estão linhas específicas de financiamentos por repasse ou recursos próprios, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e de fundos constitucionais. Gerentes especializados farão a análise do crédito e negociação diretamente na agência montada no espaço. A cooperativa não anuncia as taxas antecipadamente.

O representante da Sicoob na região, Alan Félix, disse que eles garantem atendimento personalizado, as taxas mais justas do mercado e linhas específicas de financiamento para cada perfil e finalidade. Um dos produtos é o consórcio de máquinas e equipamentos agrícolas, para o produtor planejar a compra sem precisar se preocupar com altos juros ou financiamentos longos. A Moderfrota é a linha de crédito especial para quem deseja adquirir máquinas e equipamentos.

Se o empresário quiser investir na modernização de sua propriedade rural ou investir em mais tecnologias, o Sicoob oferece linhas de crédito acessíveis e com prazos flexíveis, a linha Moderagro. O crédito rural também poderá financiar a compra de insumos, máquinas, equipamentos e animais com taxas de juros competitivas, além de custear as despesas da safra e da pecuária de forma segura e planejada.

Para renovar a frota de veículos, a cooperativa oferece financiamentos com prazos flexíveis e taxas atrativas. Outro produto incentiva o investimento em energia limpa solar , com o financiamento de sistemas fotovoltaicos para a propriedade rural, reduzindo a conta de energia ao mesmo tempo em que se preserva o meio ambiente.

Há uma linha de crédito com financiamento exclusivo do BNDES para produtores que se comprometerem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, chamada de linha de crédito ABC. O Moderinfra é um financiamento específico para produtores que buscam desenvolver a agropecuária irrigada sustentável, utilizar estruturas de produção em ambiente protegido e proteger a fruticultura em climas temperados contra a incidência de granizo.

Dentre as soluções para o agronegócio que serão oferecidas estão a Funcafé, uma linha de crédito desenvolvida para atender cafeicultores, cooperativas de produção e indústrias ligadas à cadeia de produção e beneficiamento do café. E a RPL, linha de crédito para atender a operações de pré-custeio, investimento, custeio e comercialização com recursos próprios, juros prefixados e liberação mais ágil.

O Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) é uma linha de crédito rural exclusiva para incentivar as atividades agrícolas e pecuárias dos médios produtores rurais, promovendo o aumento da renda e da geração de empregos no campo. Já o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar engloba linhas de crédito pensadas para quem desenvolve atividades rurais com emprego direto da força de trabalho e quer investir em infraestrutura. Ambos também serão ofertados no estande da Sicoob.

Os fundos constitucionais também serão disponibilizados para o financiamento de investimentos fixos, semifixos e custeios associados a projetos desenvolvidos em determinadas regiões do país. Ao visitante da feira também serão ofertados os produtos de abertura de conta pessoa física e jurídica, cartão de débito e de crédito, investimentos com tarifas diferenciadas, empréstimos e financiamentos com taxas de juros mais baixas e serviços personalizados.

Sicredi

A Sicredi preparou uma série de condições exclusivas para os seus associados e o público aproveitarem a sua presença durante os cinco dias da Bahia Farm Show 2024. Conforme explicou o gerente do Sicredi em Luís Eduardo Magalhães, Giego Michel, a cooperativa está levando várias oportunidades de negócios, com uma linha de investimento empresarial rural para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, energia solar e veículos com condições exclusivas para esta edição da Bahia Farm Show.

Ele afirmou que o crédito para o financiamento rural será liberado de forma rápida e segura, e sem cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF), nem de comprovação financeira e projeto técnico, com taxas a partir de 13% ao ano. Por exemplo, para cooperar com o meio ambiente e adquirir tecnologias para a utilização de uma forma de energia renovável na residência ou na produção rural, a ⁠linha de crédito para aquisição de projetos de energia solar da cooperativa contempla o pagamento em até 60 vezes (cinco anos), com taxas a partir de 1,29% ao mês.

O financiamento do maquinário agrícola cotado em dólar terá taxa a partir de 7,59% ao ano e mais a variação cambial. A linha de crédito para financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas possui taxas a partir de 1,20% ao mês e o pagamento pode ser realizado em até cinco anos.

Já para o financiamento de veículos novos ou usados, nacional ou importado, de uma loja ou direto com o dono, as taxas variam entre 0,99% a 1,30% ao mês e pagamento em até cinco anos (60 meses). Além destes, será oferecido também o crédito fomento para "pagar contas, antecipar planos e realizar sonhos", com taxas a partir de 1,99% ao mês e prazo de até dois anos para pagamento.

O gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, Rodrigo Machado, contou que só o Sicredi oferecerá na feira uma linha exclusiva de capital de giro para a reposição de todo o investimento que é feito nos estandes pelos expositores parceiros. Para alavancar os negócios, as taxas para este apoio financeiro são a partir de 1,89% ao mês com pagamento em até 36 meses.

Outra boa notícia é a oferta de um projeto estruturado de consórcios com taxa de administração extremamente competitiva, a partir de 7,5%, com um desconto de 20% na taxa, e contemplação no primeiro mês para a compra de caminhões, tratores e demais utilitários por lance ou sorteio. O pagamento do consórcio se dá mediante contribuições mensais de autofinanciamento.

A novidade deste ano do amplo estande do Sicredi é a oferta de uma experiência imperdível na imensa roda gigante para uso dos associados que fecharem negócios na feira, oferecida em parceria com a Icatu e a Agrosul. Outra atração é uma atividade de resgate de uma abelha como bichinho de pelúcia mascote do Sicredi em uma máquina especial de diversões dentro do estande e brindes personalizados.

A Sicredi também oferecerá várias salas privativas dentro do estande para os parceiros negociarem e assinarem os seus contratos com descontos especiais nos negócios ali realizados. "A expectativa para este ano é muito boa, e toda a equipe de 50 colaboradores está preparada para atender aos associados e à comunidade na feira do agronegócio", comentou o gerente Rodrigo.

Além da oferta de linhas de financiamentos do governo federal, a cooperativa também irá atender investidores e associados para aplicação financeira com taxas diferenciadas para o produtor rural, com consultoria especializada para estas linhas especiais.

Machado também contou que dentro do estande serão oferecidos os programas sociais de consultorias e mentorias, como o "Dona do Negócio", voltado para a mulher empreendedora, além de discussões sobre técnicas e estratégias de comercialização, compra e venda de insumos. Estarão também representantes da marca empregadora Sicredi oferecendo mentorias para os visitantes futuros talentos que queiram trabalhar na cooperativa.

