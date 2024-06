'01 do BDM' em São Francisco do Conde é um dos 9 presos em operação

Silvonildo Ferreira dos Santos, vulgo Nildo - Foto: Reprodução

Um dos nove presos da Operação Metropol, deflagrada nesta quinta-feira, 13, na Região Metropolitana de Salvador, é Silvonildo Ferreira dos Santos, vulgo Nildo. O Portal A TARDE apurou que suspeito é o '01' da facção Bonde do Maluco em São Francisco do Conde.

Dentre as prisões também está Luana Claudia Santos de Assis, única mulher detida. Ela é suspeita de liderar um grupo de menores de idade que vendiam drogas.



Luana Claudia Santos de Assis | Foto: Gabriel Moura

Outros alvos da operação, entretanto, seguem em liberdade. Vulgo 'Parma', Luan Santana, outra cabeça do BDM não foi localizado. Oriundo de Madre de Deus, ele atua em Itapuã, Simões Filho e São Francisco do Conde. O suspeito é apontado como autor de múltiplos homicídios. Caíque Santos de Almeida, outra liderança do BDM, também segue foragido. Os dois são considerados agora os principais procurados pela operação.

Vulgo Parma | Foto: Reprodução

Caíque Santos de Almeida | Foto: Reprodução

"As equipes continuam na rua atrás de outros elementos desta quadrilha. Os detidos tem envolvimento com tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio. E a operação, que visa inibir o tráfico neste período do São João, segue pelos próximos dias até localizarmos todos os elementos, que pertencem ao mesmo grupo criminoso", esclarece Arthur Gallas, coordenador do Depom.



A operação é liderada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e pela 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Canil da unidade especializada.

Dentre as apreensoes estão pasta base de cocaína, porções da mesma droga, de maconha e de crack, uma espingarda calibre 12 com cano serrado, câmeras de videomonitoramento e celulares foram apreendidos durante a operação. Numa parede com fundo falso na casa de um dos principais alvos, os policiais também localizaram uma balança, embalagens para acondicionar drogas e rádios comunicadores.

Cerca de 100 policiais civis cumpriram os mandados judiciais, expedidos pela Vara de São Francisco do Conde.