Três suspeitos de tráfico e homicídios são presos na RMS

Ação acontece na manhã desta quinta-feira - Foto: Divulgação

Três homens foram presos durante uma grande operação que acontece na manhã desta quinta-feira, 13, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Batizada de Operação Metropol, a ação é em desdobramento de investigações acerca da atuação de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios, na RMS, é deflagrada pela Polícia Civil.

Leia também:



>> Alvo de operação, DG mandava matar e executava rivais; saiba mais

>> Suspeito de torturar homem em bar na Pituba é identificado; saiba mais

Segundo a corporação, cerca de 100 policiais civis cumprem mandados judiciais em áreas mapeadas a partir da atuação de traficantes. Porções de crack, maconha e apetrechos para venda de drogas foram apreendidos. Equipes estão realizando buscas nas regiões do cumprimento das determinações judiciais, com o auxílio do canil da Core.

O objetivo também é retirar armas de fogo e outros recursos materiais dos criminosos. Durante as ações, as equipes apuram ainda informações enviadas pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, fornecidas de forma anônima pelo 181.