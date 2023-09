10 mil aposentados e pensionistas são convocados para prova de vida

A Superintendência de Previdência do Estado (Suprev) convocou os servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário no mês de setembro para realizar a prova de vida. A copordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, informou que os convocados que estão em dia com o cronograma e têm cadastro no TRE e Senatran devem fazer a Prova de Vida Digital de qualquer celular com acesso à internet através do aplicativo GOV.BR. Para isso, basta baixar o aplicativo e abrir uma conta no site ou app.

O grupo é formado por 10.197 beneficiários do Poder Executivo Estadual, 334 do Tribunal de Justiça e oito do Ministério Público que precisam se submeter ao procedimento até o dia 30 de setembro, para não perder o benefício.

Os usuários podem encontrar vídeo no YouTube da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) com o passo a passo completo para o procedimento. De acordo com a coordenadora, a prova de vida evita pagamentos indevidos e tentativas de fraudes, além de manter a base cadastral atualizada.

Sílvia ainda alerta que há pendências na prova de vida de 2.432 beneficiários do Poder Executivo e 76 do Tribunal de Justiça e Ministério Público que fazem aniversário em agosto. Segundo ela, em casos de suspensões, o pagamento é retomado à medida que o beneficiário se submete ao procedimento.

O que é a prova de vida?

A prova de vida é um procedimento obrigatório para todos os segurados do INSS que recebem o pagamento por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Os segurados precisam comprovar que estão vivos e, por isso, podem continuar recebendo os valores do INSS. Para fazer a prova de vida, o segurado deve comparecer pessoalmente a uma agência do banco pagador do benefício ou realizar o procedimento por procuração.