2ª edição do Conversa de Valor debateu estratégias para a mobilidade

- Foto: Reprodução / BA DE VALOR

Reunindo importantes representantes do setor empresarial, político e da gestão pública da Bahia, a segunda edição do evento Conversa de Valor, promovido pelos sites Ba de Valor e iNEWS, ocorreu na noite desta terça-feira, 24, no lounge corporativo The Latvian, na Bahia Marina. O encontro foi uma plataforma para discussões significativas sobre mobilidade urbana e segurança no trânsito, celebrando com sucesso a Semana Nacional de Trânsito.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação do comediante Maurício Ramos, que animou o público com seu stand-up. O principal painel contou com a participação do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Rodrigo Pimentel, e do médico do trânsito e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Antônio Meira Júnior, moderados pela diretora dos sites Ba de Valor e iNEWS, Clarissa Pacheco.

Em entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, Clarissa Pacheco, reforçou o sucesso da iniciativa e quão gratificante é poder proporcionar uma experiência como essa a todos os participantes.

"Como responsável pelo setor comercial e pelas relações institucionais do portal, eu me senti muito honrada. Foi uma noite memorável, na qual reunimos diversos players de segmentos tanto da iniciativa pública quanto privada. O evento foi marcado por um grande brilhantismo, não apenas dos expositores, como o doutor Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran, mas também do doutor Antônio Meira Júnior, presidente da Abramet. Como mediadora, sinto-me muito orgulhosa e feliz. Acredito que conseguimos proporcionar uma experiência agradável e única para todos os presentes", disse.

"As pessoas saíam com uma verdadeira sensação de satisfação, nos parabenizando, assim como aos profissionais e à iniciativa que tivemos, além dos gestores presentes. Na bancada como expositores, eles têm realizado uma gestão com muita excelência, o que, sem dúvida, se reverte diretamente para o cidadão. Foi uma noite de comunhão de propósitos. Costumo dizer que todos nós tínhamos um objetivo, e ele foi cumprido de forma magistral", completou.

A segunda edição do Conversa de Valor, marcada por palestras enriquecedoras e um público ativo, evidenciou a importância de adotar soluções integradas para a mobilidade urbana. O evento abordou a necessidade de investir em educação, tecnologia e cidadania como pilares para a construção de um trânsito mais seguro e humano.