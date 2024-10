TJ lança programa gratuito de aulas para o Enem; veja detalhes

Estudantes terão ajuda para prova do Enem - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”, diz Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro. No entanto, no Brasil e na Bahia, nem todas as crianças e adolescentes têm o mesmo acesso a educação de qualidade, nem mesmo a básica.

Pensando no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como uma forma de ingresso ao nível superior, até de forma gratuita, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), lançou, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), o ‘Jovens Protagonistas’.

O projeto visa a preparação de adolescentes em situação de acolhimento institucional, matriculados no último ano do Ensino Médio, para o Enem. Os estudantes na faixa etária de 16 a 18 anos terão aulas de Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação.

Quem recebe em primeira mão o projeto, é a Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), localizada no bairro da Mata Escura, em Salvador, recebe a ação.

No dia 29 de setembro, das 7h às 13h, três adolescentes da instituição participarão do Aulão ENEM no Colégio Oficina, parceiro do projeto. O Colégio Oficina, instituição de ensino localizada no bairro da Pituba, na capital baiana, oferecerá aulas de disciplinas fundamentais para o Exame.

De acordo com o desembargador Salomão Resedá, o projeto objetiva a concretude do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito ao direito à educação. Segundo ele, a ação contribui, também, para o desenvolvimento da cidadania.

As provas do ENEM 2024 serão aplicadas em 3 e 10 de novembro, com previsão de divulgação do gabarito no dia 20 do mesmo mês.

O que é acolhimento institucional?

O acolhimento institucional é um serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que visa acolher pessoas ou famílias com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. O objetivo é garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, oferecendo moradia, alimentação, vestuário, segurança, acessibilidade e higiene pessoal.