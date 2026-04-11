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ALERTA

27 cidades da Bahia entram em alerta laranja neste fim de semana

O Inmet emitiu um comunicado com a lista de cidades afetadas

Franciely Gomes
Por

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As cidades devem ficar em alerta
As cidades devem ficar em alerta -

Cerca de 27 cidades da Bahia estão em alerta laranja devido às fortes chuvas previstas para este fim de semana. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta de perigo para municípios das regiões sul e centro-sul.

Segundo o órgão, as chuvas podem chegar a 30 e 60 milímetros por hora e em alguns casos pode atingir até 100 milímetros em um único dia. Os ventos também podem atingir entre 60 e 100 km/h, derrubando árvores e telhados de casas e estabelecimentos comerciais.

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O alerta vale até as 23h59 deste sábado, 11, mas pode ser estendido em alguns municípios. É importante que a população esteja atenta para possíveis alagamentos e acione a Defesa Civil em casos de emergência, através do número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Confira lista de cidades em alerta:

  • Alcobaça
  • Belmonte
  • Canavieiras
  • Caravelas
  • Eunápolis
  • Guaratinga
  • Ibirapuã
  • Itabela
  • Itagimirim
  • Itamaraju
  • Itanhém
  • Itapebi
  • Itarantim
  • Jucuruçu
  • Lajedão
  • Macarani
  • Maiquinique
  • Mascote
  • Medeiros Neto
  • Mucuri
  • Nova Viçosa
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Santa Cruz Cabrália
  • Teixeira de Freitas
  • Vereda

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alerta laranja Bahia Inmet

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