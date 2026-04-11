ALERTA
27 cidades da Bahia entram em alerta laranja neste fim de semana
O Inmet emitiu um comunicado com a lista de cidades afetadas
Cerca de 27 cidades da Bahia estão em alerta laranja devido às fortes chuvas previstas para este fim de semana. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta de perigo para municípios das regiões sul e centro-sul.
Segundo o órgão, as chuvas podem chegar a 30 e 60 milímetros por hora e em alguns casos pode atingir até 100 milímetros em um único dia. Os ventos também podem atingir entre 60 e 100 km/h, derrubando árvores e telhados de casas e estabelecimentos comerciais.
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O alerta vale até as 23h59 deste sábado, 11, mas pode ser estendido em alguns municípios. É importante que a população esteja atenta para possíveis alagamentos e acione a Defesa Civil em casos de emergência, através do número 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.
Confira lista de cidades em alerta:
- Alcobaça
- Belmonte
- Canavieiras
- Caravelas
- Eunápolis
- Guaratinga
- Ibirapuã
- Itabela
- Itagimirim
- Itamaraju
- Itanhém
- Itapebi
- Itarantim
- Jucuruçu
- Lajedão
- Macarani
- Maiquinique
- Mascote
- Medeiros Neto
- Mucuri
- Nova Viçosa
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Santa Cruz Cabrália
- Teixeira de Freitas
- Vereda
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