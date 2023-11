4º suspeito deve se entregar na noite desta terça, 21 | A TARDE

O ajudante de obras Victor Gabriel Oliveira, o 4º suspeito de participar da morte da cantora gospel Sara Mariano, deve se entregar à polícia ainda na noite desta terça-feira, 21.

Fonte ligada ao Portal A TARDE, que prefere não se identificar, revelou a informação afirmando que ele vai se apresentar de forma espontânea. Ainda de acordo com a fonte, a Justiça já emitiu o mandado de prisão. Policiais foram até a casa de Victor na tarde desta terça, mas não encontraram ele. Com isso, o 4º suspeito decidiu se entregar e pretende ir até a 18º Delegacia, em Camaçari.

Em seu depoimento, prestado na última quinta-feira, 16, Victor detalhou que participou do crime segurando as mãos de Sara para que o bispo Zodaque a esfaqueasse. O jovem recebeu R$ 500 para fazer parte do plano, que segundo ele, foi encabeçado pelo marido da vítima, o pastor Ederlan Mariano. Já Gideão Duarte, foi responsável pelo transporte de Sara até o local da sua morte.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o pai de Victor revelou decepção e disse que o filho "vai pagar pelo que que fez".