Quarto suspeito assume participação na morte de Sara Mariano | A TARDE

Mais um suspeito de envolvimento na morte da pastora Sara Mariano assumiu participação no crime, em depoimento dado para a polícia nesta quinta-feira, 16. Trata-se de Victor Gabriel, um membro da igreja que teria se juntado ao bispo Zadoque e ao motorista Gideão Duarte para executar o crime.

As informação foi passada ao Portal A TARDE pelo advogado de Victor, Marcos Pavã. Durante entrevista, o advogado disse que inicialmente não sabia do envolvimento do seu cliente, pois ele negava. A confissão veio ao ser interrogado na 25ª DT/Dias D’Ávila.

"Até então eu não sabia da participação dele, porque ele tinha negado para mim também. A todo momento se dizia inocente. Ele só assumiu quando foi interrogado junto com Gideão e Zadoque. Victor tentou negar, mas os outros acusados não deixaram e o pressionaram a contar sobre sua participação. Até que ele não conseguiu mais omitir e assumiu envolvimento", disse o advogado.

Pavã detalhou ainda que Victor teria participado segurando os braços de Sara para que Zadoque deferisse golpes de facas.

"Ederlan teria prometido uma quantia de R$ 2 mil inicialmente para que os três o ajudassem no crime, além de um pagamento de mais R$ 15 mil após o ato. A participação de Victor no crime foi conter a vítima, que teria resistido aos ataques de Zadoque. Ele já estava no local do crime junto com o bispo no aguardo da chegada dela, que foi levada pelo motorista Gideão Duarte. A ideia era que Zadoque fizesse todo o ato sozinho, mas como ela resistiu entrou em luta corporal, o bispo chamou Victor para ajuda-lo. Meu cliente então, segurou os braços dela e o líder religioso a esfaqueou".

Questionado sobre a prisão de Victor, o advogado explicou que ele foi ouvido e liberado, e só poderá ser preso através de um mandado de prisão. Victor, se torna a 4ª pessoa suspeita de envolvimento no caso, como já tinha adiantado o Portal A TARDE de que mais duas pessoas poderiam estar envolvidas.

O Portal A TARDE teve acesso em primeira mão ao Termo de Acareação. Veja abaixo:

Termo de Acareação | Foto: Arquivo pessoal

Audiência de custódia

O bispo e o motorista passaram por audiência de custódia na manhã desta quinta, no Fórum Criminal de Dias D'Ávila. A Justiça decidiu por manter a prisão deles.

A dupla vai aguardar as investigações custodiada por 60 dias no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, onde também está preso o marido de Sara, Ederlan. Na saída do fórum, Bispo Zadoque e Gideão Duarte foram hostilizados e precisaram de proteção policial.

Gideão e Zadoque tiveram os mandados de prisão cumpridos na Região Metropolitana de Salvador (RMS) por equipes da 25ª DT/Dias D’Ávila. Segundo a Polícia Civil, eles participaram da logística e da execução do homicídio.

Relembre o caso

A pastora Sara Mariano foi vista pela última vez com vida na noite do dia 24 de outubro, ao deixar a casa da família. Na época, Ederlan Mariano chegou a registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da esposa, e afirmou que ela tinha saído com destino a eventos religiosos, mas alegou não saber quais.

Três dias após o desaparecimento, no dia 27 de outubro, o corpo dela foi encontrado carbonizado, em uma área de mata às margens da BA-093, na região de Dias D'Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

O marido da cantora, Ederlan Santos Mariano foi preso na madrugada do dia 28 de outubro, após confessar ter cometido o crime. O corpo de Sara Mariano foi sepultado no dia 30 de outubro, em Salvador, sob forte comoção de amigos e familiares.

Já no dia 1º de novembro, Ederlan foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde segue preso por prisão temporária de 30 dias.