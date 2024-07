55 líderes de facções foram localizados no 1º semestre, aponta SSP

Os índices criminais foram apresentados no Centro de Operações e Inteligência (COI) - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, através do secretário Marcelo Werner, apresentou, nesta quarta-feira, 17, os dados do primeiro semestre sobre a criminalidade na Bahia. Os índices criminais foram apresentados no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

De acordo com o levantamento, 55 líderes de organizações criminosas foram encontrados pelas equipes policiais. Deste total, 13 eram integrantes do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública.

"13 dessas 55 lideranças estavam no Baralho do Crime. Inclusive, estaremos lançando mais seis novas cartas e teremos também a renovação das cartas do Baralho do Crime. A população também vai poder ajudar de forma reservada, sendo garantido o anonimato, para que a gente possa alcançar essas outras lideranças", disse o secretário Marcelo Werner.