62 animais recuperados pelo Cetas Salvador são soltos em reserva

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, entre os municípios de Entre Rios e Itanagra, passou a ser, na manhã desta sexta-feira, 8, o novo habitat de 62 répteis, pássaros e mamíferos recuperados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador, vinculado ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Dentre as espécies que ganharam a liberdade, na reserva pertencente à Bracell Bahia, estão 16 cobras, 17 aves, cinco iguanas, três sariguês-orelha-preta, uma paca, dentre outros (veja a lista completa abaixo).

Especialista em Meio Ambiente da empresa de celulose, o biólogo Igor Macedo informou que a área já recebeu, desde o início deste ano, cerca de 250 animais vítimas de tráfico, maus-tratos e atropelamentos e alguns resgatados em áreas urbanas. “Depois de tratados pelo Cetas, as aves, mamíferos e répteis foram levados à reserva, que foi certificada pelo governo da Bahia como Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas)”, afirma ele, acrescentando que “os novos moradores encontram as condições ideais para se desenvolverem, em harmonia com outras centenas de espécies já existentes no local”.

Além da RPPN Lontra, que é reconhecida como Posto Avançado da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Bracell possui outras duas Asas certificadas pelo governo estadual. São elas: a Fazenda Reunidas Marcanair, em Jandaíra, e a Fazenda Cachoeira, localizada no município de Entre Rios.

Lista de animais soltos nesta sexta, 8:

• Cascavel (Crotalus durissus) – 01

• Jararaca (Bothrops sp.) – 03

• Cobra d'água (Erythrolamprus miliaris) – 02

• Cobra d'água (Helicops angulatus) – 01

• Cobra-cipó-bicuda (Oxybelis aeneus) – 01

• Jiboia (Boa constrictor) – 10

• Sucuri (Eunectes murinus) – 01

• Cobra-cipó (Chironius carinatus) – 01

• Iguana (Iguana iguana) – 06

• Cágado-cabeça-de-cobra (Mesoclemmys turbeculata) – 01

• Paca (Cuniculus paca) – 01

• Cachorro-do-mato (Cerdoncyon thous) – 01

• Sariguê-orelha-preta (Didelphis aurita) – 08

• Sariguê-orelha-branca (Didelphis albiventris) – 07

• Suiriri (Tyrannus melancholicus) – 03

• Bem-ti-vi (Pitangus sulphuratus) – 01

• Sanhaço-cinzento (Thraupis sayaca) – 02

• Sabiá-barranco (Turdus leucomelas) – 06

• Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) – 01

• Rolinha-roxa (Columbina talpacoti) – 03

• Rolinha-fogo-pagou (Columbina squarmatta) – 02