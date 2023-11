'9 de Ouros' do Baralho do Crime é morto em confronto na Bahia | A TARDE

Jeferson de Jesus Amorim, mais conhecido como "Gela", "Parrudo" e "Meu Pai", morreu após entrar em confronto com policiais militares das equipes Cipe Caatinga, da Rondesp Chapada e do Peto da 24ª CIPM. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8, na cidade de Mirangaba, região Norte da Bahia, durante a Operação Força Total

De acordo com apurações do Portal A TARDE, 'Gelo' fazia parte da facção criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM) e ocupava a carta 9 de Ouros do Baralho do Crime (ferramenta da SSP que reúne os criminosos mais procurados da Bahia).

Segundo a SSP, equipes da Cipe Caatinga, da Rondesp Chapada e do Peto da 24ª CIPM (Jacobina) realizavam ações de combate ao crime organizado, quando receberam denúncias da presença do traficante, que possuía mandado de prisão.

Na Avenida Valdeck Ornelas, bairro do Centro de Mirangaba, Gela e comparsas foram avistados. Na tentativa de prisão houve confronto e o suspeito acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e 75 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Jacobina.

Na Bahia, a Operação Força Total está em sua 15ª edição.