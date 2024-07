Abertura do turismo de avistamento de baleias-jubarte ocorre na quarta

Turismo de observação de baleia gera receitas para as comunidades costeiras - Foto: Enrico Marcovaldi / Projeto Baleia Jubarte

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) promove, nesta quarta-feira (17), às 10h, na Marina da Penha, no bairro da Ribeira, em Salvador, a abertura oficial da temporada 2024 do turismo de avistamento de baleias-jubarte, em todo o litoral baiano.

O evento terá a participação de instituições ambientais e de empresas especializadas em passeios do segmento, além de exposição temática, incluindo uma embarcação utilizada no roteiro de observação dos mamíferos marinhos.

Na oportunidade, o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, irá apresentar as ações do órgão para o incremento das atividades náuticas na Bahia.

Atualmente, o turismo de observação de baleia gera receitas para as comunidades costeiras que excedem os dois bilhões de dólares, no âmbito global.

O turismo praticado de forma sustentável, seguindo as normas legais, não impacta nem os indivíduos nem as populações das baleias-alvo. A atividade ainda gera milhares de empregos diretos e indiretos.