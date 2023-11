Abin vai entregar 'mapa do crime organizado' à Secretaria de Segurança | A TARDE

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai entregar um mapa detalhado das atividades do crime organizado na Bahia para ajudar as forças policiais do estado. A informação foi revelada pelo diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, durante o Encontro do Sisbin Nordeste, na manhã desta quinta-feira, em Salvador.



Leia mais:

>> Facções do Rio-SP disputam terreno na Bahia e formam alianças; entenda

>> Bahia receberá 200 câmeras para uniformes policiais doadas pelos EUA

"A relação da Abin é muito boa com a Secretaria de Segurança Pública. O superintendente deve entregar ao Secretário, ainda nesta semana, um trabalho feito em conjunto com a Secretaria, onde tem um mapa detalhado de área de influência de cada uma das organizações [criminosas]. Esse mapa vai 'georeferenciando' e permitirá colocar depois outras camadas de dados para ir melhorando o enfrentamento. É um trabalho bem de retaguarda que a Abin está contribuindo com a Secretaria de Segurança", disse o gestor.