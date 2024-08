Ação conjunta: 50kg de cocaína são apreendidos em um carro na Bahia

- Foto: Divulgação PRF

Cerca de 50 tabletes de substância análoga à cocaína, em um total de 50 kg da substância, foram apreendidos na noite desta sexta-feira, 26, em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, com equipe da Polícia Militar da Bahia, apreendeu.

A apreensão ocorreu quando as equipes abordaram um veículo no km 585 da BR 242, em Ibotirama (BA). Durante os procedimentos de fiscalização, as equipes localizaram 30 tabletes da substância ilícita em uma mala que estava no banco traseiro.

Ao aprofundar a fiscalização, ainda foi possível encontrar, em compartilhamento abaixo do assoalho do veículo, mais 20 tabletes com a mesma substância, além de três armas de fogo: uma pistola G3C Taurus Cal. 9mm, uma pistola TS9 Taurus Cal.9mm e um revólver Taurus Hunter de Cal.357.

Diante da constatação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.

