Suspeito por execução de PMs em Salvador morre no interior

Dois homens morreram durante troca de tiros com policiais militares, na madrugada deste sábado, 27, no município de Saubara, no recôncavo da Bahia. Entre eles, o homem apontado como pela morte dos policiais militares Vitor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira, em maio de 2022, no bairro da Fazenda Grande I, em Salvador, enquanto retornavam de um velório do soldado Alexandre Menezes, também a morto em confronto com em Salvador.

O nomes dos suspeitos não foram revelados, porém, de acordo com a PM, os policiais realizavam ações de patrulhamento tático na região, quando avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a aproximação policial, efetuaram disparos contra os militares. Houve revide e, após a troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados feridos, sendo socorridos para uma unidade de saúde da região, onde não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e porções de cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia que atende ao município. Lá, foi descoberto que um dos indivíduos tinha mandado de prisão em aberto por homicídio, sendo suspeito de envolvimento na morte dos dois policiais militares na capital baiana em maio de 2022.



Participaram da ação equipes da 20ª CIPM, da CIPT/Rondesp Recôncavo e dos Comandos de Policiamento da Região do Recôncavo (CPR-R) e de Missões Especiais (CPME).