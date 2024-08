Guerra do tráfico deixa três mortos em 48 horas na RMS

Fábio Júnior e Madson são as duas vítimas mais recentes da guerra por pontos de tráfico em Dias d Ávila - Foto: Montagem | Reprodução Redes sociais

Os dois homicídios registrados nesta sexta-feira, 26, na cidade de Dias d´Ávila, Região Metropolitana de Salvador, são o reflexo de uma guerra entre facções por pontos de venda de drogas nos bairros da cidade. Desde a noite de quarta-feira, 24, foram três execuções em menos de 48 horas.

Maxwellington Oliveira Amaral, conhecido como “Max da Urbis”, foi alvejado na Baixada da Urbis por um homem a bordo de uma moto. Nesta sexta, novamente no bairro da Urbis. Fabio Junior Teixeira, 18 anos, também foi morto a tiros na Avenida Lauro de Freitas, na localidade conhecida como Inferninho.

Ambas as mortes são atribuídas a Carlos Henrique Lima de Jesus, conhecido como 'Abará', traficante conhecido na cidade, preso em setembro do ano passado mas que voltou a ser visto na cidade nas últimas semanas.

Poucas horas após a morte de Fábio Júnior, o comerciante Madson Ricardo de Andrade Santana, preso em dezembro de 2023 com armas e drogas e, segundo informações obtidas por A TARDE, integrante do grupo de Abará, foi executado no bairro do Bosque.



Câmeras de segurança de um mercadinho flagraram o atirador correndo de arma na mão (veja vídeo abaixo) e depois retornando, após concretizar o homicídio. Madson foi levado para a UPA do município, mas não resistiu.

Veja o vídeo: