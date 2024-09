Ação policial contra facção termina com um suspeito morto e 11 presos

- Foto: Divulgação/SSP-BA

Um suspeito de integrar facção criminosa foi morto e 11 foram presos, durante ação policial ocorrida nesta quarta-feira, 18, na região do município de Bom Jesus da Lapa.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ação teve como objetivo combater facção criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos, entre outros delitos, com atuação na região.

Onze mandados de prisão temporária foram cumpridos por equipes da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com apoio da Rondesp Meio Oeste, da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e das CIPEs Cerrado e Sudoeste.

Onze mandados de prisão temporária foram cumpridos na ação | Foto: Divulgação/SSP-BA

Dos 11 mandados de prisão, dois foram cumpridos na unidade prisional de Brumado, contra dois homens já presos.



Ainda segundo a SSP-BA, durante a operação, um suspeito de tráfico resistiu à prisão, trocou tiros com a polícia, foi atingido e não resistiu.



Além das prisões, foram apreendidos durante a operação conjunta aparelhos eletrônicos, veículos, dinheiro, além de grande quantidade de maconha.