ACB olha para o futuro de Salvador e lança Câmara de Urbanismo

A Associação Comercial da Bahia (ACB) lançou, nesta terça-feira, 28, a Câmara de Urbanismo, iniciativa do bloco visando discutir o futuro do desenho arquitetônico da capital baiana, tendo como foco as regiões do Comércio e Centro Histórico.

O lançamento ocorreu durante a 6ª Reunião da Diretoria da ACB, no auditório da Junta Comercial da Bahia (Junceb), na cidade baixa, contando com as presenças da presidente da ACB, Isabela Suarez, e dos demais atores políticos responsáveis pela elaboração da plataforma.

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Reunião aconteceu na tarde desta terça-feira, 28 | Foto: Divulgação

Objetivos

A iniciativa tem como objetivo principal reunir especialistas, empresários e representantes da sociedade como um todo, a fim de discutir o ordenamento urbanístico da cidade, pensando no desenvolvimento urbano de maneira sustentável.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, destacou, em entrevista ao portal A TARDE, a necessidade de estruturar um plano para discutir os rumos urbanísticos de Salvador, explicando também a origem da iniciativa, que terá como coordenadora a arquiteta e urbanista Catia Carmelo.

O desenvolvimento das regiões do Comércio e Centro Histórico deve partir dos seguintes pontos:

Transição urbana

Conceitos de intervenção

Infraestrutura

A ideia é organizar um processo de revitalização urbano-ambiental, promovendo a sustentabilidade urbana, evitando também a gentrificação e uma possível segregação.

"Essa iniciativa vem sendo amadurecida desde o início da minha gestão, porque de certa forma, é uma continuidade ao trabalho que eu vim realizando como empresária, de chamar a atenção para a importância da pauta urbana na construção da dignidade das pessoas, no bom desenvolvimento da cidade e também na construção da sustentabilidade", iniciou a presidente da ACB.

"Quando eu desenhei o planejamento para participar e para gerir a Associação Comercial da Bahia por dois anos, o urbanismo sempre foi um dos pilares, mas é sabido que o funcionamento da ACB se dá através de um corpo voluntário. Então, só agora nós conseguimos reunir a quantidade de voluntários necessários para que a câmara fosse instituída", destacou Isabela Suarez.

O plano

Coordenadora da Câmara de Urbanismo, Catia Carmelo, também ex-secretária de Desenvolvimento Urbano de Salvador, explicou como funcionará o projeto e as principais demandas do colegiado.

Segundo Catia, a proposta tem como principal ponto apresentar um pilar de apoio à administração pública municipal, trazendo o olhar do setor empresarial para uma área de grande importância da cidade.

Isabela Suarez, presidente da ACB | Foto: Divulgação

"A proposta da Câmara é servir como um apoio à administração pública, na visão do empresário, do micro e pequeno empresário, do que a gente está desenvolvendo para a região do Comércio, o que pode ser feito para a região do Comércio, para a região do Centro Histórico, que é o nosso foco inicial", destacou.

"Em princípio, a presidente Isabela Suarez resolveu instalar a Câmara de Urbanismo para que nós, aproveitando esse momento de revisão legislativa, que a gente faça algumas propostas para que, a visão do empresário, do micro e pequeno empresário, o que a gente pode fazer para contribuir para desenvolvimento (0:52) tanto da região do comércio quanto do centro histórico", reforçou a coordenadora.

PDDU

A Câmara de Urbanismo também deve colaborar na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que será discutido este ano, apresentando propostas para a gestão municipal.

Segundo Isabela Suarez, a Câmara surge em um momento oportuno, tanto para a discussão do PDDU, como para acompanhar os debates em torno das mudanças no desenho urbano que devem ocorrer durante a campanha eleitoral deste ano.

"Eu acho que oportunamente, no ano onde provavelmente se discutirá o PDDU Salvador, no ano eleitoral, no ano em que todas essas pautas que são importantes para o desenvolvimento, não só da nossa cidade, mas no estado, como um todo, elas são mais faladas, e mais do que nunca, no momento onde a atuação ambiental da Associação Comercial da Bahia destaca sempre muito conectada com a pauta urbana", iniciou a presidente da ACB, que continuou.

"Salvador é uma cidade que reúne todas as características, e a sede da Associação Comercial da Bahia, é bem verdade que essa discussão, não será restrita apenas a cidade de Salvador, mas o fato da nossa sede está num bairro do Centro Histórico que precisa de capitalização, que precisa de cada vez mais investimento na construção da maior obra civil do estado, onde nenhum momento se fala sobre como o Comércio será ocupado e como o Comércio pode ser otimizado com essa intervenção. A criação dessa câmara é mais do que oportuna", completou a empresária.

Catia Carmelo frisou a participação da Câmara de Urbanismo na elaboração de propostas para o PDDU. Ela destacou ainda a possibilidade de um avanço de ideias que podem ser apresentadas a nível estadual e até mesmo federal.

"A gente deve fazer algumas colaborações. Nós vamos fazer uma série de avaliações, estudos e propostas de intervenção, e vamos entregar ao poder público municipal. Também devemos fazer algumas propostas a nível estadual e talvez também a nível federal. O que nós queremos é fazer com que o comércio e o Centro Histórico voltem a ser pujantes", afirmou Catia Carmelo.

Turismo

Durante o encontro, também foi discutido o cenário turístico da Bahia, a partir do Centro Histórico de Salvador. Participaram da reunião Maurício Bacelar, secretário de Turismo, e o presidente da Embasa, Gildeone Almeida,