ACB e Prefeitura debatem agenda estratégica para Salvador

Entre as propostas centrais está o apoio às micro, pequenas e médias empresas - Foto: DIvulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), instituição secular de fomento à economia do estado, deu um passo decisivo no fortalecimento do diálogo institucional com o poder público municipal.

Nesta terça-feira, a presidente da entidade, Isabela Suarez, acompanhada do vice-presidente de Sustentabilidade, Georges Humbert, liderou uma reunião técnica com o secretário de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), Sósthenes Macêdo.

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O encontro, realizado na sede da ACB, serviu para a entrega de uma pauta propositiva estruturada em eixos de modernização administrativa e desenvolvimento sustentável. Isabela Suarez destacou que a entidade se posiciona como um braço técnico auxiliar da gestão municipal.

"Nosso objetivo é contribuir para que Salvador avance com políticas públicas eficientes, que conciliem crescimento econômico, preservação ambiental e simplificação de processos", afirmou a presidente.



Parceria e desburocratização

A apresentação das demandas, coordenada por Georges Humbert, focou na criação de um ambiente de negócios mais previsível. Entre as propostas centrais está o apoio às micro, pequenas e médias empresas, com sugestões de incentivos à certificação ABNT e o fortalecimento do Programa Recicla Capital.

No campo do ordenamento urbano, a ACB defendeu a participação ativa no Conselho da Cidade e nas discussões do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). A entidade também propôs a criação de um canal permanente de interlocução para prevenir conflitos e agilizar o licenciamento ambiental, respeitando a autonomia municipal e a nova Lei Geral de Licenciamento.

Requalificação

Um dos pontos de destaque foi a defesa de incentivos fiscais e instrumentos urbanísticos diferenciados para a requalificação do comércio local. A ACB propõe o estímulo a reformas e projetos de retrofit (modernização de estruturas antigas), visando revitalizar áreas comerciais estratégicas da capital.

O secretário Sósthenes Macêdo, após apresentar o panorama de planos da pasta, elogiou a iniciativa e colocou a equipe técnica da SEDUR à disposição. De acordo com o titular da pasta, o diálogo com a ACB é fundamental para transformar propostas em ações que beneficiem desde o microempreendedor até os grandes projetos estruturantes da "cidade sustentável".

"Nosso objetivo é contribuir para que Salvador avance com políticas que conciliem crescimento econômico e preservação", finalizou Isabela Suarez.