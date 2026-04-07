ACB lança Câmara de Novos Negócios na Bahia

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Lançamento da Câmara de Novos Negócios e Inovação - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), presidida pela advogada e empresária Isabela Suarez, agora, passa a contar com uma Câmara de Novos Negócios e Inovação.

A iniciativa tem o intuito de reunir empresários ligados à criação e transformação de negócios, assim como aproximar empreendedores que atuam em diferentes frentes de inovação, seja na adaptação de negócios tradicionais ou na criação de novos modelos.

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Com isso, o grupo deve promover encontros, imersões e um evento anual previsto para outubro. O lançamento da novidade foi realizado na última segunda-feira, 6.

Quem compõe a nova câmara?

A nova câmara conta com diretoria executiva formada por Nicolau Eloy, como diretor, e Fernando Tavares, como vice-diretor, durante o atual mandato.

“É uma satisfação enorme lançar essa câmara ao lado de Isabela Suarez, à frente da Associação Comercial da Bahia. Salvador e o ecossistema de negócios baiano passaram por momentos muito desafiadores nas últimas décadas, mas desde a pandemia vivemos uma retomada real — de energia, de protagonismo e de novos projetos. É com a união de empresários comprometidos com o futuro que a gente vai conseguir alcançar voos cada vez mais altos”, disse os diretores da nova câmara, Nicolau Eloy e Fernando Tavares.

Lançamento da Câmara de Novos Negócios e Inovação | Foto: Divulgação

Atividades da Câmara de Novos Negócios e Inovação

Entre as atividades programadas estão visitas aos seguintes lugares:

São Paulo, com foco no mercado financeiro e no ecossistema de startups;

Luís Eduardo Magalhães (Bahia) , voltada ao agronegócio;

Brasília, com discussões sobre políticas públicas e ambiente regulatório.

Os integrantes também terão acesso à rede e aos serviços oferecidos pela associação.

Segundo Giovanni Puonzo Caldeira, membro do comitê, a criação da câmara acompanha uma demanda por maior integração entre empresários.

“Existe hoje uma oportunidade muito clara de elevar o nível do empreendedorismo na Bahia através de mais conexão, acesso a boas oportunidades e troca entre empresários. Iniciativas como essa ajudam a acelerar esse processo”, afirmou.