ACB e JUCEB firmam pacto para fortalecer ambiente de negócios na Bahia

ACB e JUCEB criam painel que revela onde investir com mais segurança - Foto: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) avançaram na agenda de fortalecimento do ambiente de negócios no estado ao firmarem, nesta quarta-feira, 1º, um acordo de cooperação técnica.

A iniciativa viabiliza a criação do Painel de Inteligência de Mercado, ferramenta que reúne dados de mais de 1,5 milhão de empresas registradas na Bahia. O sistema permitirá analisar o comportamento do mercado a partir de critérios como geolocalização e atividade econômica, oferecendo suporte estratégico para empreendedores e instituições.



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Na prática, a plataforma funciona como um instrumento acessível de inteligência de mercado, capaz de apontar tendências, níveis de saturação de setores, distribuição geográfica de empresas e oportunidades de investimento. A expectativa é que o recurso contribua para reduzir a mortalidade empresarial, ampliar a competitividade e estimular o desenvolvimento econômico do estado.

A proposta também busca posicionar a Bahia como referência no uso de dados estratégicos voltados ao fortalecimento do setor produtivo.

Para a presidente da ACB, Isabela Suarez, o projeto está alinhado à missão da entidade de apoiar o empreendedorismo e chega em um momento estratégico para o setor produtivo.

“O conteúdo do painel converge com os propósitos da ACB e essa parceria chega em um momento muito oportuno. Somos uma organização sem fins lucrativos, voltada para a articulação empresarial e para a construção de um ambiente de negócios mais equilibrado, mas temos como grande desafio a geração de receita para sustentar essa atuação. Nosso foco está no micro e pequeno empresário, que é quem mais precisa desse suporte e quem depende das instituições para avançar”, afirmou.

Isabela destacou ainda que o acesso à plataforma fortalece diretamente esse segmento, responsável pela maior parte dos empregos formais no país. “Estamos falando de um público que gera cerca de 80% dos empregos formais do Brasil e que precisa de ferramentas concretas para tomada de decisões. A possibilidade de acesso a uma base de dados confiável, com segurança jurídica e a um custo acessível, pode fazer toda a diferença no mercado. Além disso, essa parceria reforça uma relação histórica entre a ACB e a Junta Comercial do Estado, sempre em prol do desenvolvimento econômico”, completou.

Já a presidente da JUCEB, Marise Chastinet, ressaltou o caráter inovador da iniciativa e o papel estratégico da colaboração com a ACB. Segundo ela, a entidade foi escolhida pela capacidade de apoiar diretamente os empresários e fortalecer o comércio.

“O comércio precisa desse apoio das entidades e a Associação Comercial tem um papel diferenciado de amparo ao segmento”, afirmou. Marise também destacou que o uso qualificado dos dados pode ajudar a reduzir o fechamento precoce de empresas, ao orientar melhor quem está abrindo um negócio. “Com essa ferramenta, conseguimos indicar melhores localizações, níveis de concorrência e condições de mercado, aumentando a vida útil das empresas”, completou, ressaltando ainda o potencial do projeto como modelo para outros estados.

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Desenvolvido pela ProSolution, o sistema foi pensado para transformar dados brutos em soluções práticas. De acordo com o diretor de projetos, Tiago Sebastião Luís, a usabilidade é um dos principais diferenciais da plataforma.

“O dado sozinho não resolve nada. A ferramenta permite que o empreendedor visualize quantas empresas existem em determinada região, como está a concorrência e se o mercado está saturado ou em crescimento. É como ter acesso a um plano de negócios, de forma simples e acessível, para tomar decisões com mais segurança”, explicou.