Acidente com carro deixa cavalo morto e três feridos em Guanambi

O carro ia sentido a Palmas de Monte Alto - Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Um acidente grave envolvendo um carro com três pessoas e um cavalo aconteceu na madrugada do último domingo (14), às 3h, na BR-030, no trecho situado na cidade de Guanambi, no sudoeste do estado. Todos os passageiros do veículo ficaram feridos e o animal foi a óbito.

Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran), o carro ia sentido a Palmas de Monte Alto e, ao lado do motorista, estavam a esposa e a filha dele. Após o impacto com o animal que estava no meio da pista, o carro ficou parcialmente destruído.

As três pessoas que estavam no veículo foram atendidas e levadas para uma unidade de saúde, de onde já foram liberadas. A SMTran registrou a ocorrência.

