Acidente de carro em mina deixa três trabalhadores feridos na Bahia

- Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Três trabalhadores de um garimpo na cidade de Jaguarari, no norte da Bahia, sofreram um acidente neste sábado, 27. Eles estavam em um veículo que saía da mina subterrânea. Dois deles estão em estado grave.

Empresa responsável pela mina, a EroBrasil Caraiba informou, por meio de nota, que o acidente aconteceu no período da manhã, ao final do turno, na área da cava à céu aberto. A empresa informou que a equipe prestou os primeiros socorros e os trabalhadores foram transferidos para Petrolina, no estado de Pernambuco.

Diante do ocorrido, os turnos na mina foram suspensos para avaliação das causas do acidente. As atividades serão retomadas após avaliação da equipe técnica, informou a empresa.

Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente.



Leia também

>> Trabalhador morre após ser atingido por rocha em mina de exploração

>> Trabalhador cai de teto de galpão e morre em Porto Seco Pirajá