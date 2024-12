Acidente deixa dois feridos e afeta trânsito na Calçada

- Foto: Reprodução | TV BAHIA

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta terminou com duas pessoas feridas na região de Largo dos Mares, na Calçada, em Salvador. De acordo com a TV Bahia, o motorista de um dos veículos relatou que a motocicleta invadiu a sinaleira e o surpreendeu. O carro bateu de frente com o veículo menor.

Uma das vítimas foi levada ao Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre para onde a outra pessoa foi levada. Devido ao acidente, o trânsito no local ficou lento.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Transalvador para obter mais detalhes e aguarda resposta.