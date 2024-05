Acidente deixa dois mortos e um ferido no interior da Bahia | A TARDE

Um acidente grave deixou dois mortos e um ferido após batida frontal entre um carro e um caminhão na BA-264, na zona rural de Itapetinga, a cerca de 500 km de Salvador, neste domingo, 21.

A Polícia Militar esteve no local para verificar a situação. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que uma mulher foi socorrida no local até uma unidade hospitalar.

Os veículos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.