Acidente entre carro e caminhão deixa morto e ferido no oeste da Bahia

Acidente aconteceu na BA-451, em Santa Rita de Cássia - Foto: Divulgação

Um acidente veicular, que envolveu um caminhão e um veículo de passeio, marcou a manhã da última segunda-feira, 21, e deixou feridos na rodovia BA-451, zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. A vítima que estava no carro não resistiu ao impacto e morreu preso às ferragens.

Os veículos foram completamente destruidos e outra pessoa também ficou ferida com a ocorrência no local. Ela foi levada para uma unidade de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O resgate foi realizado pelas equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17° BBM).