Mulher é assassinada a tiros no bairro Aviário em Feira de Santana

Caso ocorreu na Estrada do Alecrim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, identificada por familiares como Célia Alves Cerqueira, foi assassinada a tiros, por volta das 18h20 desta segunda-feira, 21, em Feira de Santana. O crime aconteceu na Estrada do Alecrim, no bairro Aviário, quando ela foi alvejada no braço esquerdo, rosto, tórax, pescoço e queixo.

Conforme informações do portal Acorda Cidade junto à polícia, moradores relataram que dois homens armados com revólver, e a pé, efetuaram os disparos e fugiram em direção ao Residencial Ponto Verde.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios.