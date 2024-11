Irmãs são mortas em loja na Bahia; suspeito é ex-marido de uma delas

- Foto: Reprodução

Duas irmãs foram mortas a tiros na tarde desta segunda-feira, 21, em Teixeira de Freitas, dentro de uma loja de motocicletas na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. O suspeito é ex-marido de uma das vítimas e o crime teria ocorrido após uma discussão por conta da divisão de bens.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o suspeito chegou ao local e atirou contra as duas mulheres. Em seguida, ele fugiu, porém, foi localizado em Poço da Mata, distrito de Nova Viçosa, também no extremo sul.

Leia também:

>> Dono de restaurante desaparece após ser abordado por homens armados

>> Eleitor vende voto por 1.500 telhas, cimento e madeira; caso gera confusão

>> "Milagre", diz mãe de sobrevivente do acidente com remo de Pelotas

Ainda de acordo com a polícia, o homem tentaria se esconder no estado do Espírito Santo.Ele será encaminhado para uma delegacia e passará pelos procedimentos de praxe.

Os corpos das mulheres estão no Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas para serem necropsiados. Não há informações sobre o sepultamento das irmãs.