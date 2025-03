Acidente entre motocicleta e caminhão deixa dois mortos na Bahia

Uma das vítimas foi identificada como Edenildo Silva Santana - Foto: Brigada Anjos Jacuipenses

Dois homens morreram após a motocicleta em que estavam colidir com um caminhão, neste sábado, 22, na BR-324, próximo ao distrito de Barreiros, em Riachão do Jacuípe. Uma das vítimas foi identificada como Edenildo Silva Santana, de 36 anos. A identidade da outra vítima ainda não foi confirmada. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Equipes de resgate, incluindo o Samu, Anjos da Caatinga e a Brigada Anjos Jacuipenses, foram acionadas para o atendimento. Quando chegaram ao local, Edenildo já estava sem sinais vitais, enquanto a outra vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. As informações foram divulgadas pelo g1.