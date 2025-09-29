Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Acidentes em rodovias baianas deixam três mortos e um ferido

Ocorrências foram registradas em Milagres, Mascote e Barreiras no domingo, 28

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/09/2025 - 7:37 h | Atualizada em 29/09/2025 - 8:20
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal -

Três pessoas morreram e uma quarta ficou ferida após três acidentes registrados em rodovias de cidades no interior da Bahia ao longo deste domingo, 28. As ocorrências foram registradas nos municípios de Milagres, Mascote e Barreiras.

Milagres

O primeiro acidente foi registrado na manhã deste domingo, 28, por volta das 8h45, no km 548 da BR-116, no município de Milagres, no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência envolveu uma carreta e uma motocicleta em uma colisão frontal. Com o impacto, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Mascote

Já por volta das 10h50, um acidente grave foi registrado no km 628 da BR-101, no município de Mascote, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão transversal envolveu dois automóveis e resultou na morte de uma pessoa e em um ferido em estado grave.

Barreiras

Na noite deste domingo, 28, por volta das 19h15, um acidente com vítima fatal foi registrado no km 856 da BR-242, no município de Barreiras, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal envolveu uma carreta e um automóvel, resultando na morte de uma pessoa.

