Acusado de matar e abusar de cadáver de corretora vai a júri popular | A TARDE

A Justiça decidiu levar a júri popular o homem acusado de matar e dormir ao lado do corpo da corretora de imóveis Marileide Santos Silva, em setembro de 2023, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 22, pelo advogado que representa a família da vítima, Rogério Matos.

Ainda não há uma data determinada para o julgamento de Anderson da Hora Santos, porém, a expectativa é que isso aconteça ainda neste ano.

"Foi muito rápido. Ela [a juíza] deu sentença em quatro dias [de analise]. Está de parabéns. Para chegar nessa etapa, geralmente leve em média 2 anos, por isso a família está comemorando a celeridade. Com certeza, até dezembro ele deve estar sendo julgado", salientou o advogado.

Além da decisão do júri popular, a Justiça também manteve o mandado de prisão preventiva contra o acusado.

Caso

A vítima foi encontrada morta no jardim de casa, em Lauro de Freitas, no dia 21 de setembro, já em estado de putrefação, com lesões na região da cabeça, sobre uma colcha e duas almofadas. O denunciado pelo Ministério Público foi encontrado desacordado em um sofá, no interior da casa, com manchas de sangue nas mãos. Segundo a denúncia, Anderson golpeou a vítima na cabeça até perder mata-la e depois a abusou sexualmente por cerca de três dias.

Testemunhas escutadas revelaram ainda que a vítima já havia confidenciado a vizinhos suspeitar do interesse sexual de Anderson por ela, relata a denúncia.