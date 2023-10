Irmão sobre relação de corretora com caseiro: "Nunca deu ousadia"

Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Menandro de Faria, no município de Lauro de Freitas, o caseiro apontado como o principal suspeito de ter matado a corretora de seguros, Marileide Santos Silva, de 49 anos.

A reportagem do Portal A TARDE conversou nessa segunda-feira, 25, com o irmão de Marileide. Bastante abatido, Manoel Santos, esteve no hospital para acompanhar o estado de saúde do homem que é apontado pela polícia como o responsável pela morte da irmã.

“Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele ainda está aqui [no Menandro de Farias], preso, né? Não está correspondendo, mas está respirando. E a gente está aguardando aí o que é que vai acontecer”, explicou.

A suspeita da família é que Marileide tenha sido assassinada na última segunda-feira, 18. O corpo da corretora só foi localizado três dias após a morte, na quinta-feira, enrolado em um tapete em estado de gigantismo na sala da casa onde ela morava em Vilas do Atlântico, bairro nobre de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Manoel Santos esteve no Menandro de Faria, local onde o caseiro está internado | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Informações preliminares apontam que Marileide apresentava sinais de violência física e sexual, indicando que o abuso poderia ter sido cometido após a morte da vítima.

A polícia invadiu o imóvel após receber denúncia anônima. Ao entrar na residência, além do corpo da corretora, a polícia encontrou o caseiro deitado no sofá.

O suspeito estava desacordado e a suspeita dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizaram o atendimento, é que ele tenha ingerido veneno para tirar a própria vida. O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi socorrido em estado grave para a unidade de saúde.

Vídeos que a reportagem do Portal A TARDE teve acesso, mostram a cena de terror que Manoel encontrou: a irmã morta e o suspeito deitado quase ao lado do corpo. Por serem imagens fortes, optamos por não exibir.

“Eu não conhecia ele (caseiro). Eu não tinha conhecimento desse cidadão. Eu sabia que ela tinha uma pessoa que trabalhava com ela. Que era o caseiro dela e que cuidava dos animais dela. Mas, pessoalmente, eu não conhecia ele”, relatou Manoel.

Por trabalhar há mais de seis anos com Marileide, o caseiro mantinha uma relação de confiança com a vítima, o que levanta a hipótese de crime passional.



“Eu só sabia que ela tinha um caseiro que trabalhava com ela, entendeu? Agora, o interesse que ele tinha por ela, ninguém desconfiava de nada. Porque minha irmã nunca deu ousadia ao cidadão. Minha irmã tratava ele como um funcionário dela, de confiança, pra cuidar dos bichos dela. É complicado isso aí, rapaz”, disse Manoel.

O corpo de Marileide foi sepultado no último sábado, 23 de setembro, no cemitério Vale da Saudade, no município de Candeias.

Cães e gatos para a adoção

Além de cuidar dos tramites que envolvem o assassinato da irmão, Manoel cuida da adoção dos animais que a irmã tinha em casa. Marileide era apaixonado por animais de criava 36 gatos e 8 gatos. Desde a morte da irmã, animais terminaram morrendo.

“Tem alguns gatos que já foram doados, alguns gatos morreram. Os cães pegaram e mataram. Ainda tem uns cães lá pra doar. E a gente tá correndo atrás. Pra achar alguém para fazer doação”.

Quem tiver interesse em adotar, podem entrar em contato com a protetora dos animais, Patruska Barreiro, que está auxiliando a família pelas redes sociais do ONG @institutopatruska e @remcabahia. O caso será investigado pela 23ª Delegacia de Lauro de Freitas.