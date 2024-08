Adolescente baiano é acusado de usar jogo online para estuprar criança

Polícia explicou que ele fazia o primeiro contato com suas potenciais vítimas através do jogo online Free Fire - Foto: Reprodução | Migalhas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na residência em que mora, na última quarta-feira, 7, na cidade de Vitória da Conquista, na região do sudoeste da Bahia. Ele é acusado de estupro de vulnerável e por utilizar uma plataforma de jogos online para aliciar crianças.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima seria uma criança natural do Tocantins. Equipes policiais de ambos os estados teriam se unido para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

A polícia explicou que ele fazia o primeiro contato com suas potenciais vítimas através do jogo online Free Fire. Em seguida, através do WhatsApp, o adolescente iniciava a produção de imagens com abuso infantil e outros crimes sexuais virtuais.

Na residência, foram apreendidos também um notebook e um celular, que continham "vasto acervo contendo pornografia infantojuvenil e de interações com crianças e adolescentes".

O indivíduo foi conduzido à sede da polícia em Vitória da Conquista, onde foi autuado. Após assumir o compromisso de se apresentar no Ministério Público, acompanhado de um representante legal, ele foi liberado.

Por se tratar de menores de idade, o processo corre em segredo de justiça. As investigações apuram ainda se houveram mais vítimas na Bahia ou em outras localidades.