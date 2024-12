Adolescente de 15 anos é achada amarrada à beira de estrada na Bahia

Policiais encontraram adolescente amarrada às margens da BR-110 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada amarrada às margens da BR-110, em trecho de Ribeira do Pombal, cidade baiana que fica cerca de 300 km de Salvador. O caso foi registrado no sábado 23.

Os policiais militares da região foram acionados após o desaparecimento da adolescente. Junto com mãe dela, eles realizaram buscas e encontraram a vítima machucada. Ela estava amordaçada e com os pulsos amarrados.

A adolescente foi levada para um hospital da localidade. A Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal investiga o caso de sequestro e cárcere privado.

A jovem foi sequestrada por dois homens na sexta-feira, 22, quando estava no centro de Ribeira do Pombal. A Polícia Civil investiga os autores e os detalhes do crime.