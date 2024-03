Adolescente de 15 anos é suspeita de tentar matar namorado | A TARDE

Uma adolescente de 15 anos é suspeita de tentar matar o namorado a facadas após ter sido agredida por ele durante a festa de aniversário dela na terça-feira, 5, na cidade de Serra Dourada, no oeste do estado.

Segundo a Polícia Civil da cidade, a jovem relatou que teria esfaqueado o homem, que tem 23 anos, após uma discussão do casal. A adolescente disse que por causa do desentendimento, o namorado deu um murro no rosto dela e na sequência, ela desferiu golpes de faca contra ele para se defender.

O homem foi socorrido para um hospital da cidade, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A adolescente foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade e em seguida para a delegacia de Santa Maria da Vitória, a cerca de 88 km do local da tentativa de homicídio.