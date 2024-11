Adolescente de 17 anos é preso com 600 tubos de lança-perfume na Bahia

Abordagem foi realizada na BR-116, trecho de Feira de Santana - Foto: PRF

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 600 tubos de lança-perfume, na BR-116, no trecho de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. A droga foi encontrada na tarde desta terça-feira, 22, pela Polícia Rodoviária Federal.

Segundo apuração da TV Bahia, a droga foi encontrada durante uma abordagem a um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Bahia. O entorpecente estava em caixas de papelão no bagageiro do veículo.

De acordo com a PRF, durante o depoimento aos policiais, o jovem disse que estava transportando o material para a Bahia como forma de pagamento de uma dívida com uma facção criminosa.

Tanto o adolescente quanto o material foram encaminhados para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, bairro de Feira de Santana.