Adolescente desaparece na Bahia após ganhar presente de aniversário

O adolescente Alan Carlos Nascimento dos Santos, de 15 anos, desapareceu, no sábado, 13, ao sair de casa para experimentar o presente que ganhou do irmão mais velho, em Ilhéus, na Bahia. O aniversário dele foi na última quarta-feira, 17.

De acordo com a irmã de Alan Carlos, Graziele Santos, ele estava feliz ao sair de casa para testar as peças novas da bicicleta que o irmão tinha dado de presente.

Como não tinham a informação de que a denúncia de desaparecimento poderia ter sido feita assim que sentiram a falta de Alan, a família esperou 24 horas para procurar a polícia. O fato foi registrado na delegacia regional que iniciou as investigações.

As informações até o momento são de que o adolescente foi visto pela última vez nas câmeras de segurança, na Rua São Domingos, na BA-001, às 16h48, do dia 10, no sentido Itacaré no sul da Bahia.

Nesta segunda-feira, 22, familiares e colegas de Alan fizeram uma manifestação com cartazes e faixas escrito “Ninguém some do nada. Queremos solução”.



Para família e amigos, o desaparecimento de Alan é ainda mais preocupante porque o adolescente não costuma dormir fora de casa.

A Polícia Civil disse que está investigando o caso.

