Adolescente é apreendida suspeita de matar irmão a facadas na Bahia | A TARDE

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida na terça-feira, 23, por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na cidade de Iuiu, no sudoeste da Bahia. Segundo informações TV Sudoeste, a vítima foi identificada como Leonardo Alexandre da Silva, de 23 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, a adolescente contou que feriu o irmão com facadas porque ele a estava agredindo com socos no rosto. Ela afirmou que desferiu um único golpe no pescoço dele. O corpo de Leonardo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.