Adolescente é apreendido por esfaquear jovem em casa de show na Bahia

Ramon (foto) foi morto com golpes de faca dentro de uma casa de shows - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos foi localizado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, 12, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele é apontado como o autor da morte de Ramon de Sousa Rocha, de 18 anos, ocorrido no último dia 7, dentro de uma casa de shows no município.

O suspeito não teve a identidade revelada pelas equipes policiais e o mandado de busca e apreensão foi cumprido na Delegacia de Homicídios, como parte da Operação Circumdare, deflagrada no início desta manhã.

De acordo com as investigações, o garoto atingiu Ramon com golpes de faca dentro de uma casa de shows no bairro Jurema.

Após exames de lesões corporais, ele será encaminhado para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) de Vitória da Conquista.