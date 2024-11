Adolescente é assassinada por ex-mulher de 'ficante' no sul da Bahia

Ana Clara chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira, 11, na cidade de Itanhém, no sul da Bahia. O crime aconteceu no bairro Monte Santo, dentro da casa onde o homem com quem ela tinha uma relação. A ex-esposa do homem é suspeita do crime.

De acordo do boletim de ocorrência, a vítima dormia em um dos quartos do imóvel, quando a suspeita chegou para fazer café. Em determinado momento, Ana Clara dos Santos Rodrigues acordou e foi vista pela ex-esposa do homem. O homem contou que a ex-mulher deixou a casa e voltou, pouco tempo depois, com uma arma dentro de uma bolsa, conforme informações do g1.

O homem afirmou que tentou impedir o ataque, mas a suspeita conseguiu atirar na adolescente e fugiu. Ana Clara chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital Municipal de Itanhém, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Itanhém.